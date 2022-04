Arisa, cuerpo perfecto junto a la piscina: el colirio allí

Un cantante muy famoso pero también una personalidad televisiva muy conocida; Aquí está todo lo que necesitamos saber sobre Arisa, el alias de Rosalba Pippa.

Desde experiencias en el mundo de la televisión, a debutar en el doblaje, a ganar el Festival de San Remo; Averigüemos más sobre los detalles. arisacantante y mujer algo conocida Belleza increíble Y un tremendo encanto.

nacido en Génova El 20 de agosto de 1982, arisa Es una cantante muy famosa, pero también es conocida por su apariencia extravagante. En cuanto al aspecto comercial, inmediatamente comprende cuál debe ser su futuro, es decir, aprender a usar el diafragma de la mejor manera posible, imita el labio de una verdadera leyenda de la música como celine dion.

Sin embargo, desde un punto de vista emocional, arisa Decidí oficializar la relación, en diciembre de hace dos años, con andrea de carlosu gerente Los dos estaban tan enamorados que parece que ya fijaron fecha de boda. La historia de amor, sin embargo, terminó, muy probablemente debido a una decisión. Andrés Sale de arisa Porque no se sentía apreciado.

si hablamos de arisa A nivel relacional, no podemos dejar de subrayar el llamado cortejo Vito Cobola; Inmediatamente los dos mostraron una gran comprensión y la historia entre ellos parecía ir bien sin ningún tipo de problema.

De hecho, las cosas no son tan simples y ella reveló lo mismo. arisa En una larga entrevista con Corriere della Sera; De hecho, la cantante admitió que estaba enamorada pero también hizo autocrítica, destacando que puede entender que no es una mujer para casarse y esto es para un estilo de vida con ritmos bastante trepidantes. Pero se da cuenta de que quiere una familia.

Evidentemente, era imposible no sacar el tema en la entrevista. Vito Cobola Con arisa Lo que proporcionó una revelación interesante, por decir lo menos. “No estamos juntos”, se refirió el cantante a una decisión delineando cómo la querría en su vida pero sin ser entrometido. Y aquí parecen aparecer los problemas. Este es, de hecho, un compromiso que ella no puede aceptar de ninguna manera porque siempre se ha considerado una mujer indefensa. El resultado, también natural, es el aumento de las distancias; Lo cual, por supuesto, no puedes hacerla feliz porque, como él señaló, arisaElla quiere la vida real.

En cuanto al aspecto social, arisa Se sigue de cerca Instagram Su perfil ha superado el millón de seguidores.

Arisa y el lado de la carrera: lo que necesitamos saber

arisaEn cuanto a la parte laboral, recordó que participó en ella. amigosprograma que se esta emitiendo 5to canal con comportamiento María de Filippi. Sin embargo, la cantante también tuvo la oportunidad de ampliar sus horizontes gracias al mundo de la actuación.

En la pantalla grande no podemos evitar recordar su aparición en “Toda la música equivocada‘, una película escrita por Ricky Tognaze pero también enLa peor semana de mi vida.“Con fabio di luigi. arisa Apareció por primera vez en el mundo del doblaje con “monstruo en ParísDonde su voz es la voz del personaje de Lucille.

En 2009, Arisa participó en festival sanremo Logré alcanzar el éxito en esta categoría. sugerencias gracias soltero sinceridadque más tarde se hizo muy popular. Después de cinco años, volvió al prestigioso escenario deAristón Ganando la sexagésima cuarta edición con la canción contra el viento.