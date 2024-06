Situado en el corazón de las Islas Eolias.

La boda de Diletta Liotta y Loris Karius tendrá lugar en Sicilia, en el corazón de las Islas Eolias.

Ya queda poco para la boda de tus sueños Diletta Lotta Y Loris Karius que sucederá en Sicilia, en el corazón Las Islas Eolias. Finalmente, mañana sábado 22 de junio. Diletta Lotta Y Loris Karius Cambiarán el destino ‘Sí’ Frente a 150 invitados. La villa que eligieron está situada en plena Sicilia. volcán, Un archipiélago de las Islas Eolias. La famosa comentarista deportiva y periodista eligió su amada Sicilia para cumplir el mayor sueño de su vida.

ella Sí mismo Dijo que la primera vez que estuvo en este lugar así lo pensó. Ella quería casarse allí. Y ahora, por fin, su gran deseo puede hacerse realidad. Este año, no olvidemos que A Cecilia Rodríguez e Ignazio también se casarán próximamente (Aquí para descubrir el mayor miedo de la hermana de Belén). Además, Sicilia no es sólo una región maravillosa, sino que también es el lugar de nacimiento del presentador, originario de Catania. El resort elegido, de hecho, no sólo es excelente en términos de servicios exclusivos, sino también en términos de unas vistas impresionantes que seguramente impresionarán a todos los huéspedes.

Sicilia, la boda de Diletta Leotta y Loris Carius: en el corazón de las Islas Eolias

volcán Es genial Archipiélago de las Islas Eolias Se caracteriza por muchas bahías maravillosas y paisajes impresionantes. No sólo eso, sino que también hay maravillosas playas que la convierten en una de las islas más bellas del Mediterráneo. Entre otras cosas, la ciudad también se encuentra cerca del cráter y es un lugar animado y al mismo tiempo animado. Son muchos los turistas que acuden al lugar todos los años, no sólo en verano.

Una de las playas más hermosas es la playa de arena negra, que incluye un maravilloso puerto natural desde donde se puede disfrutar de la maravillosa puesta de sol. Además de la belleza de las playas y el mar, también hay mucha naturaleza que admirar. Para quienes gustan de bucear como buceadores, está el famoso Muro de la Sirenita que también les permitirá descender por las laderas de un cono volcánico activo, llamado Gran líder.

Tiene una estructura rocosa muy distintiva, pero es uno de los destinos más visitados de todo el archipiélago. Brevemente, Diletta Lotta Y Loris Karius Eligieron uno de los destinos más bellos para su boda. Además Muchos VIP ya se habían presentado de camino al lugar. Y participar en la ceremonia. Vimos, por ejemplo, la hermosa Michelle Hunziker y su hija Aurora Ramazzotipero también Elisabetta Canales Y Chiara Ferragni.