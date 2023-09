Transferencia de Saldo y Descuento de Factura: Nuevas aclaraciones con la circular emitida el 7 de septiembre

Con el Circular N° 27/H de 7 de septiembre de 2023,l’Agencia de ingresos Proporciona todas las nuevas aclaraciones sobre los cambios realizados en la normativa. Súper bono Y otras recompensas importantes relacionadas con el ejercicio. Asignación de crédito o de Descuento en factura directo.

Específicamente, el documento tiene como objetivo proporcionar aclaraciones sobre todos los cambios recientes realizados en el dominio. 121 del decreto que relanza el llamado “Decreto de Concesiones” (D.L.N. 11 del 16 de febrero de 2023).

A continuación vemos todo lo que necesitas saber sobre las nuevas reglas para la transferencia de crédito y el descuento de facturas.

El primer tema abordado por Hacienda se refiere específicamente a los métodos de compensación de créditos resultantes de transferencias y descuentos de letras, claramente vinculados al uso de súper bonificaciones y otras bonificaciones de la vivienda.

a’arte. 121 del decreto de relanzamientoEn concreto, el apartado 3 establece:

“Las exenciones fiscales a que se refiere este artículo se utilizan como compensación […] Basado en las primas de descuento restantes no utilizadas. El crédito fiscal se utiliza en la misma distribución en cuotas anuales en las que se pretendía utilizar la deducción. La parte no utilizada del crédito fiscal del año no se puede utilizar en años posteriores ni se puede reclamar como reembolso.“