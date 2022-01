Tiromancino, Vegas Jones, i Cedraux e …

Vive la víspera de Año Nuevo en Música 2021 en Canale 5: Comentarios en vivo

en el escenario”año nuevo en la músicaRicky ha vuelto. Le sigue Vegas Jones, que presentó dos temas: el último de los cuales es “Two Spicci” y el famoso “Malibu”. El rapero de Cinisello Balsamo ofrece una excelente actuación. Continúa con la música de Canale 5. Es el turno de Tiromancino. Alan Palmieri, capitán de la estación Battiti Live de Radio Norba, llama a Cedraux. Mientras tanto, regresa Alessandro Casillo. Fue lanzado por el concurso de talentos “Io canto” y ganó Sanremo Giovanni en 2012 con la canción “E ‘vero”. Ahora, sin embargo, ha cambiado su apodo a “Arco”. Luego Federica Panicucci llamó a Mamacita en el escenario: un grupo musical dedicado especialmente a la organización de eventos en un gran número de discotecas nacionales (artículo de FD Zaza).

Honrando la industria de la música

Descorcha y festeja enaño nuevo en la músicaFederica Panicucci convoca en el escenario durante 60 segundos de 2021, artistas, ponentes e incluso el alcalde de Bari, De Caro. También parten pequeños trenes de la platea (sin espacio). La velada continúa con las actuaciones de Sergio Silvestre que sin duda es más nostálgico I Sottotono. Torment and Big Fish Festival para celebrar el 2022 proponen “Amor de mi vida”. Boomdabash, que rinde homenaje a todos los que trabajan en la industria musical, vuelve con la frase “No te preocupes, no te preocupes”: late más fuerte, cada momento toca una melodía para ti, solo para ti, de las galaxias inaccesibles, en la parada del tranvía “. Al final de la presentación: “Mis mejores deseos a los músicos que han tenido años difíciles” (modificación de F.D. Zaza).

Boomdabash y Rocco Hunt preparan el escenario

Federica Panicucci lanza la cuenta atrás final para “año nuevo en la música“En Canale 5. Una gran mezcla de Annalisa y las últimas vacaciones comerciales, por lo que Rocco Hunt subió al escenario. El artista adecuado en el momento adecuado: el Teatro Petroselli de Bari acompaña dos canciones propuestas por el rapero de Campania. Apreciamos especialmente el canción que llevó al joven a la victoria en Sanremo Giovanni antes de unos años: “No jurno bono”. Federica Panicucci, esta vez con un vestido blanco, sorprende la jugada de Rocco Hunt, quien admite: “A menudo me pasa cuando hago esto canción. “Es un momento de Boomdabash, un grupo polinesio de origen mesagnese. El tiempo corre, y yo no. Solo quedan 5 minutos para que comience el nuevo año y el ánimo se levante en Canale 5. El presentador invita a otro artista a Mantén la espera cálida: Fabio Ruvasi (Adicional de FD Zaza).

Ada y Giovanni, socio e hijo de Rocco Hunt: “Ustedes lo son todo para mí”

Annalisa, Federico Rossi y Riki

Federica Panicucci, cambiándose de ropa y volviéndose negra, vuelve a dar la bienvenida a los espectadores de Canal 5 “año nuevo en la música“, pocos minutos después del anuncio. Sottotono subió al escenario, seguido por The Kolors. Federico Proce de Radio 101 lanzó el dúo” Alfa y Tecla “en el escenario del Teatro Petruzzelli en Bari. Habiendo cantado ya para” Il Concerto di Natale “, Federico volvió ruso del dúo” Benji e Fede “a Canale 5 en Medley también incluye” Pesche “. Pero al principio se empareja una exposición con Annalisa. Luego, otro artista, amado por los más jóvenes, llega al escenario: Ricky Una actuación compleja del ex protagonista de Amici, quien sufre unos problemas técnicos que le obligan a parar varias veces (artículo de F.D. Zaza).

Problema técnico de Rovazzi “Algo explotó …”

aquí en el escenarioaño nuevo en la música“Ruby Fachinti. El ex integrante de Pooh también toca el piano un tiempo tras otro. Pronto es el turno de Fabio Rovasi, pero su actuación se interrumpe prematuramente por unos segundos debido a un apagón técnico. El ex YouTuber se congela y suspira” Algo explotó , ”Luego continúa Olvidando lo sucedido luego de unos segundos, terminando así su actuación. Luego de regresar a la escena, Roby Facchinetti le presenta a un gran amigo a su ex compañero de banda, Riccardo Fogli. Aquí hay otra canción que calienta al público:” Little Katie Continúa con sus historias personales “Todos los días”. La cuenta atrás dura solo una hora y media hasta el 2022 (Clasificado por F.D. Zaza).

Patti Bravo sube al escenario

Federica Panicucci presenta “año nuevo en la música‘, El especial Canale 5 en San Silvestro. Daniel Battaglia de Radio 105 es un locutor de radio que acompaña al presentador en la entrega y lanza al nuevo artista para actuar en Bari, Ermal Mita:’ Hola Bari, hola casa ‘. Patti Bravo también va en el escenario del teatro Petrosili de Bari con la canción “La Bambola”. Luego presenta “Pensiero Stupendo”, calienta al público. Al final del espectáculo, el aplauso fue muy largo y fuerte. El artista se emocionó, agradeciendo : “Necesitaba este aplauso de amor”. No se acabó, también está el “y dime que no te quieres morir”. Antes de despedirse del público, Patti Bravo, quien está siendo perseguida por Federica Panicucci, recuerda Luciano Pavarotti , la única persona con una foto. Alain Palmieri de Radio Norba también subió al escenario para lanzar un artista Nuevo Este es Rocco Hunt, el rapero de Salerno que canta su canción de verano con Anna Mina: “Step from the Moon” (adjetivo de FD Zaza).

Kolors se desbloquea, seguido de Annalisa.

Comenzó “New Year’s Eve in Music”, el programa de Nochevieja en el Canal 5. Tras la pausa obligatoria, por la pandemia del Covid-19, Federica Panicucci vuelve al escenario para celebrar con nosotros el Año Nuevo 2022. El año en que se eligió la ciudad de Bari como Teatro Petrocelli, escenario de Nochevieja, para un evento musical que se prolongará hasta la madrugada de 2022. Federica Panicucci, campeona indiscutible de Nochevieja en Mediaset Networks. El rico y ecléctico grupo de artistas está formado por: Annalisa, Arco, Bianca Atzei, Boomdabash, Alessandro Casillo, Cedraux, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Mamacita, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Sergio Silvestre , Sottotono Tecla y Alfa, The Kolors, Vegas Jones, Mario Venuti y Vhelade. Los primeros artistas en el escenario de Petruzzelli son The Kolors, seguidos de Annalisa (Agg. Di FD Zaza).

Advance New Year’s Eve Music 2021 en Canale 5

Esta noche, viernes 31 de diciembre, a las 20.40 horas por el Canal 5 – inmediatamente después del mensaje de fin de año del presidente de la República Sergio Mattarella – comenzará “Nochevieja en la música 2021”, La tradicional fiesta que acompaña a los aficionados de Mediaset en el nuevo año. La velada también se retransmitirá en Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subacio, Radio Norba, Radio Bruno y Radio Peterpan. En directo desde el Teatro Petroselli de Bari, Federica Panicucci Presentará una maravillosa velada de música y entretenimiento dirigida por Luigi Antonini. Recordamos que el año pasado no se emitió el evento televisivo debido a la epidemia, se le encomendó la transición al nuevo año en un episodio de Gran Hermano VIP 5. Junto a Federica Panicucci tenía que estar al baño Y el dúo cómico Bio y audio, ausente en el último minuto por Covid.

Invitados de Año Nuevo en la música 2021

Después de que Al Bano contrató a Covid, Pew y Amedeo en cuarentena,Nochevieja en la música 2021 “ Otros invitados también saltaron debido a Covid. También entre ellos se encuentra Andrea Damante. Los diferentes gemelos y Michelle Zariello, quienes inicialmente fueron anunciados en el elenco para la noche a fin de año, también estuvieron ausentes. A menos que se realicen más cambios, elaño nuevo en la músicaPor Federica Panicucci, quien actuará en el escenario del Teatro Petrosili en Bari: Annalisa, Arco, Bianca Atzei, Boomdabash, Cedraux, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Mamacita, Ermal Meta, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Fabio Rovazzi, Sergio Sylvestre, Sottotono y Ticinloro, The Kocinloro Y Vegas Jones, Mario Venuti y Vhelade.

Sitio web de Music 2020 New Year: cambios debidos a Covid

Quinta edición deNochevieja en la música 2021“Se suponía que iba a suceder en Piazza Prefettura en Bari. Pero debido a la emergencia de Covid, se eligió una ubicación diferente, Teatro Petrosili, que alberga el Festival Internacional de Cine de Bari, las entradas, para 1.055 asientos disponibles, se agotaron en un santiamén. La entrada al teatro, solo con una pasarela verde reforzada, se permitirá a partir de las 7.15 p.m. de esta noche y las puertas se cerrarán a las 8.15 p.m. El espectáculo comenzará a las 20.45 y terminará alrededor de la 01.00. El municipio también anunció queEn caso de que el aforo dentro del teatro se reduzca por motivos de salud, se garantizarán las plazas, según el orden cronológico de la reserva.“.

