Tercer Wierer! Elvira Oberg gana y Fituzzi hunde – AO Sport

15.22 Hablando de perseguir el 7 de enero, Wierer con ese retraso de 18.7 tiene un gran potencial para hacerlo muy bien en un formato que le gusta especialmente.

15.20 En cuanto a perseguir a los clasificados, nada que hacer para Basler, que ya es 61 en este momento, mientras que Fituzzi es 55 y corre mucho peligro.

15.18 después de Wierer, veremos si Samuela Comola (36 en 1:54.7) puede estar en los puntos, mientras que Sanfilippo está 41.

15.17 para Wierer es el cuarto podio de su carrera en Pokljuka, o dos segundos lugares y dos terceros lugares.

15.16 Sanfilippo llega al 40º en 2:03.4 (tres faltas).

15.15 Con este resultado, se vislumbra una comparación de la clasificación general entre Elvira Oeberg y Julia Simon, decididamente constante.

15.13 para Wierer, el 46º podio de su carrera, contando puestos en los Juegos Olímpicos de Invierno y 16º en sprint en competiciones de máximo nivel, incluidos los Juegos Olímpicos.

15.11 La probabilidad de podio de Wierer aumenta en este sprint, dados los tiempos.

15.09. Para Lambik cabe destacar que el esloveno empezó muy fuerte, perdió mucho en el campo de tiro (seis faltas) y acabó por detrás de Fituzzi (47º de momento).

15.07 mientras que Sanfilippo falló un gol en la segunda cuerda, tres en total: el 45 de Blue en 1:43.7.

El 15.06 de Passler también es malo, llegando a la línea de meta con un tiempo tardío de 3:41.8 con cinco fallos.

15.04 Los otros llegan con el francés Jeanmonnot terminando noveno en 52.2 con un cero. Se espera que Wierer pueda conquistar este podio, que será el quinto en su carrera aquí.

Resumen de las 15.00 para los italianos, Wierer tercero en 18.7, Comola 27 en 1:54.7, Vittozzi 34 en 2:43.1, y lo más probable es que no la veamos en la persecución.

14.58 Mientras tanto, Heermann cerró en sexto lugar a 36.3 desde la cima, mientras que Sanfilippo tuvo dos fallos en el polígono uno y 48 a 1:01.9.

14.58 Roeiseland concluye su prueba y termina 11º en 59.9, empujando algo en la última vuelta.

14.56 Davydova es quinto con 28.7 de Oeberg, detrás del tercero Wierer con 18.7, mientras que Comola es 22 con 1:54.7 con dos fallos.

14.55 Sanfilippo Con el quinto tiempo en el km 1,8 a los 16,2 de Lambique, sigamos.

14.54 Mientras tanto, Simon llega a la meta en segundo lugar detrás de Elvira Oberg con 6.9, y tercero en este momento Wierer con 18.7. A ver si azul se queda en el top 3.

14.53 faltas dobles en la segunda serie de Herrmann y tiene 40.5 (15).

14.51 Wierer es segunda a 18.7 de Elvira Oeberg, ahora a ver si hay plataforma.

14.52 Royceland falla el objetivo final y termina 11º a 35.3 de Auberge.

14.51 Davydova con un error en el segundo polígono y a los 21.6 (quinto).

14.49 Comola finaliza 17º con otro fallo en la segunda cuerda a 1:25.1 de la cumbre, mientras que el lumbee esloveno vuela a 18,8 km con una ventaja de 12,8 km sobre Hermann.

14.48 Oeberg cierra su prueba a todos con un margen de 26.5 sobre Fialkova y 40.1 sobre Persson. Vittozzi ya es 12º en 2:43.1.

14.47 Simon es muy rápido en la segunda serie de tiros que encuentra un cero y un segundo por delante de Wierer en el 4.9 de Oeberg.

14.46 ¡¡¡Sí, un preso!!! Encuentra cero en Tirol del Sur, con cero. Nuestro piloto es segundo con la 6.6 Oeberg y ahora luchamos por el podio!

14.45 hay primeros participantes con Fialkova por delante de Tandrivold por 19.5, mientras que el 2:16.6 de Fituzzi fue una carrera para olvidar.

14.44 ¡Excelente Royceland! Cero para la noruega (segunda) y 6,6 de Fialkova, la noruega, ¡loca!

14.43 Por su parte, Davidova es segunda con 7.6 tras el primer polígono de Fialkova, mientras que Wierer es octava con 12.3.

14.43 ¡Elvira Oeberg perfecta en el campo de tiro! La sueca no encuentra el cero, que aventaja por 17,4 a Fialkova.

Un excelente comienzo de 14,42 para Roeiseland, octavo lugar a 5,4 de Davidova a 1,8 km, mientras que Comola es 18 a 44,3 con una falta.

14.43 Mientras tanto, Simone se confirma genial en la serie en el suelo, otro cero para ella. Tercer puesto para la dama francesa con 9,8 de Fialkova.

14.41 Bien hecho DOROTHEA!!! Blue encuentra un cero y es cuarto con 12,3, mientras que Cumola comienza bien su carrera en undécimo a 1,8 km con un 7,7 de Vitozzi.

14.40 Vittozzi falla dos más en el polígono de pie y son seis faltas totales. En este punto, con esta actuación, el azul realmente corre el riesgo de clasificarse para la persecución debido a un retraso de 2:15,6.

14.38 Fialkova falló un gol, mientras que Ferrer falló 8.5 de Vitozzi en el barrido de 1.8 km.

14.40 Mientras tanto, Vittozzi pasa al km 4,3 con un retraso de 1:45.7 Fialkova, esperamos a Wierer en el primer polígono.

14.38 Oeberg encuentra un cero en el suelo, pero un 7.8 tardío de Fialkova da fe de la calidad de la prueba eslovaca.

14.37 Ahora estamos a la espera de cuando los demás podrán hacerlo, en este momento son cinco con un cero después del primer polígono, mientras que Wierer es 11 a 1.1 km con un retraso de 8.0 de Stemous.

14.35 Posiblemente lo mismo podría correr Elvira Auberge, 2.0 de Vitozzi sobre 2.8km.

14.34 Tandrevold encuentra un cero, pero es muy convincente que el 10.1 de Fialkova. Wierer fue titular y ahora veremos su actuación.

14.33 Vittozzi falló por completo el tiro con 4 faltas y ahora está 1:45.5 detrás de Fialkova. Wierer ahora comenzó.

14.33 El campo de tiro de Vituzzi en el suelo es desastroso, ¡con cuatro blancos fallados! Carrera casi cerrada para Sabdina.

14.31 Atención, Tandrivold pierde 1,8 km con un retraso de 2,2 de Vitozzi.

14.31 sale Elvira Oeberg, mientras que Magnusson está 11.7 detrás de Tandrevold (séptimo) a 1.1 km.

14.30 Buena salida de Vittozzi frente a Tandrevold, veamos a continuación en el primer polígono.

14.29 El mejor tiempo de Tandrifold en el km 1,1 por un margen de 1,2 sobre la Vitozzi.

El 14,28 de Vittozzi en 1,1 es el mejor por delante de Fialkova con 1,1 y Klemencic de Eslovenia con 8,9.

14.27 Vittozzi al 1,1 km, que es la parte más dura del recorrido.

14.26 focos sobre Elvira Oeberg que intentará poner a todo el mundo en apuros sobre los patines en busca de precisión en el campo de tiro. El sueco con el Beblade nº 14.

14.23 A continuación veremos a la casera de Klemencic, la eslovaca Batovska Fialkova. Tandrevold comenzaría en el No. 6, mientras que Wierer comenzaría en el No. 21.

14.20 Comienza Vittozzi y ya tendremos una referencia importante.

¡¡¡Empezado!!!

14.19 Al igual que en Hochfilzen en Italia, el sector femenino recaudó mucho más que el sector masculino. Ninguna victoria, pero 8 podios con atletas de cuatro generaciones diferentes.

14.18 3°C y 87% de humedad son condiciones de carrera.

14.17 Es interesante notar que la francesa Julia Simon, líder de la clasificación general de la Copa del Mundo, no subió al podio en este momento. Veremos si puede cambiar el resultado.

14.14 En cambio, mirando los podios, las prohibiciones totales y las pausas por maternidad, hay dieciocho atletas a considerar en acción que ya ingresaron entre los tres primeros en Pokluca. Este arreglo lo encabeza la azul Dorothea Ferrer, que nunca ha logrado subirse en el escalafón.

4 (0-3-1) – Weirr Dorothea [ITA]

3 (2-0-1) – ECKHOFF TERREL [NOR]

3 (1-2-0) – Auberge Hanna [SWE]

2 (1-1-0) – Hauser Lisa Teresa [AUT]

2 (1-0-1) – DAVIDOVA Marketa [CZE]

2 (0-1-1) – Brisbane Bouchet Justine [FRA]

2 (0-0-2) – SEMERENKO Valj [UKR]

2 (0-1-1) – Punto de referencia de TANDREVOLD Ingrid [NOR]

2 (0-1-1) – Chevalier-Bouchet-Anis [FRA]

1 (1-0-0) – Komatz Katarina [AUT]

1 (1-0-0) – Zhima Julia [UKR]

1 (1-0-0) – Hermann Dennis [GER]

1 (0-1-0) – Mónica Huggness [POL]

1 (0-1-0) – Lisa Fituzzi [ITA]

1 (0-0-1) – Rosseland Mar-Olsbo [NOR]

1 (0-0-1) – Eva Poskarcikova [CZE]

1 (0-0-1) – Polina Fialkova [SVK]

1 (0-0-1) – Solo Hanna [BLR]

14-11 Hay siete mujeres que deben ser consideradas en los negocios que se han destacado en Pokluca. En este grupo, Terrell Eckhoff tiene 2 confirmaciones (ambas en el Mundial 2021). Además, Katharina Koumátz (marzo de 2014), Julia Djima (diciembre de 2018), Dennis Herrmann (enero de 2020), Hannah Oberg (enero de 2020), Marketa Davydova (Copa del Mundo 2021) y Lisa Teresa Hauser (Copa del Mundo 2021) han ganado una vez . . .

14.07 Otro aspecto a tener en cuenta es la instalación de los esquís estrechos en los pueblos de fondo.

14.04 En estos minutos suena el silbato y en Pokluca está el sol para acompañar a los atletas.

14.02 Hablando de Vittozzi, será necesario encontrar precisión especialmente en la serie sobre el terreno que ha sido un poco tartamuda este año. También veremos cuáles serán los términos del polígono.

13.58 Así que un escenario donde veremos jugar al campeón noruego Marte Olsbo Roseland. Uno de los atractivos en las mayores de Eslovenia será el escandinavo, que salió en la primera parte de la temporada para recuperarse de los efectos de la culebrilla.

13.55 Gran curiosidad por el desempeño de la compatriota de Vipiteno, de 32 años, luego de los resultados obtenidos tanto en biatlón como en esquí de fondo a nivel nacional e internacional, como provocar una gran discusión sobre su exclusión de la selección tricolor de biatlón. y el momento actual que están viviendo nuestros esquiadores locales.

13.52 La tricolor la completarán Samuela Comola (tubo número 26), Rebecca Passler (tubo número 43) y Federica Sanfilippo (tubo número 61).

13.49 sería eso una desventaja? Lo averiguaremos. Por otro lado, el #21 de Wierer tendrá algunas referencias desde el principio, pero al final serán su cabeza y sus piernas las que marcarán la diferencia.

13.46 h Gran expectación en Italia para Lisa Fituzzi y Dorothea Ferrer. Sappadina y South Tyrolean no han tenido éxito aquí e intentarán poner fin al ayuno. Vittozzi comenzará su carrera con el pip #1 y luego liderará el camino para todos los demás.

13.43 en la nieve en Pokljuka (Eslovenia) veremos la prueba en los polígonos y las emociones definitivamente no disminuirán

13.40 Hola, bienvenidos de nuevo a la retransmisión en directo de la carrera femenina de 7,5 km de la cuarta etapa de la Copa del Mundo de Biatlón 2022-2023.

Lista de salida de sprint femenino – Cómo seguir la carrera por TV/retransmisión – Show de escenario

Buenos días y bienvenido Retransmisión en directo de la carrera de 7,5 km femeninos de la cuarta etapa de la Copa del Mundo de Biatlón 2022-2023. en la nieve Pokljuka (Eslovenia) Seremos testigos de la prueba en polígonos, y las sensaciones ciertamente no disminuirán. Como de costumbre, será necesario aumentar la velocidad con los esquís estrechos y la precisión en los campos de tiro. Cada error puede costarle muy caro maximizar sus resultados.

Aquí Italia no ha podido cantar victoria desde entonces Dorothea Ferrer y Lisa Fituzzi Recogieron un total de cinco podios, pero el podio más alto: 3 honores y 3er lugar para Tirol del Sur; Segundo lugar para Sabdina. Los Blues serán notas especiales para Bel Paese, ojalá puedan encontrar un buen 10/10 y la referencia va para Vittozzi que lucha con la serie en la cancha.

Sin duda, llama la atención la presencia Federico Sanfilippo, en la primera convocatoria del invierno en el mejor circuito internacional. Recién llegado de una experiencia decididamente positiva en la técnica del esquí de fondo libre, disputada en Val Moustiers en el Tour de Ski y de los excelentes resultados recogidos en la Copa de Biatlón Ebo en Val Redana, el vipiteno de 32 años querrá mostrar cualidades e impresionar a los reclutas azules. Las niñas también están en el trabajo. Samuela Komola y Rebecca Basler.

En este punto también habrá vuelta a la acción para el noruego Marte Olsbo Roseland. Los campeones escandinavos se retiraron de la primera parte de la temporada por una condición física inadecuada producto de varias pausas relacionadas Fuego de San Antonio. Veremos de lo que será capaz Roseland, dada la actuación del actual líder de la clasificación general, julia simony sueco Elvira Oberg.

Presentado por OA Sport Retransmisión en directo de la carrera de 7,5 km femeninos de la cuarta etapa de la Copa del Mundo de Biatlón 2022-2023: Noticias en tiempo real y actualizaciones continuas. Comienza a las 14.20. ¡Que te diviertas!

