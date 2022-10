Super Mario Bros. Analicemos el esperado póster de la película de Nintendo

No hay nada particularmente importante a tener en cuenta aquí, aparte de fuerte Recuerda a la persona que fue vista desde Súper Mario 64 Desde la ventana rosa que representa a la Princesa Peach hasta las torres que se han vuelto circulares con el tiempo. La ubicación en la cima del Reino Champiñón es la novedad de la película, al igual que la extraña forma de la colina que alberga.

Super Mario Bros.: ¿Sapo o Capitán Sapo?

Muchos en la web estaban emocionados de ver capitán toddMushroom Explorer, estrella de la serie derivada del mismo nombre, que aún no ha sido anunciado como personaje de la película. El problema es que este hongo no es necesariamente capitán todd. Es cierto que tiene varias equipaciones de viaje y una mochila espaciosa, pero el traje no es el típico “campeón” en cuestión. ¿Podría suceder eso en el contexto de la película? En cualquier caso, este sapo parece tener un papel diferenciado sobre los demás.