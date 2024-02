Skull and Bones, disco de primeras horas pendiente de revisión

Utilizo un charco para mirarme en el espejo y estoy tan confundida que ni siquiera recuerdo cómo luzco: ¿rubia, morena, morena? La verdad es que no hay muchas posibilidades, parezco un poco mayor y mi barba es bastante mala. Pero antes de hundirme en la desesperación, alguien me ofreció ayuda: eran dos de mis subordinados, habían encontrado un pequeño barco y, lo más importante, no habían perdido la fe.

La primera etapa es El escondite de Santa Ana , un asentamiento lleno de personajes turbios (después de todo, siguen siendo piratas) que sirve como puesto comercial, independientemente de lo que significaran esas palabras en el siglo XVIII aproximadamente. Hay vendedores, carpinteros, herreros, constructores, ebanistas y hasta talleres donde renovar tu guardarropa: Mi estilo actual está muy andrajoso y no me importa llevar algo decente, pero primero toca hablar con quien dirige el negocio.

La buena noticia es que podremos volver a navegar, la mala noticia es que para ello tendremos que trabajar y soportar vivas reprimendas de mi ex oficial que ahora es capitán, quien no parece apreciar especialmente la forma en que navegó y logró chocar con los ingleses. pero Todavía estamos vivos para contarlo. Y eso es todo lo que importa: recolectamos los recursos necesarios, reparamos el barco y emprendemos nuevas aventuras.

En consecuencia, abundan los proyectiles de artillería: nuestros proyectiles son muy ávidos de ellos, al igual que los de babor y estribor, y no podríamos cantar en congregación sin ellos. O tal vez sí, pero no el que quieres escuchar. En todo caso, El combate es divertido y cuando los disparos aciertan es una gran satisfacción. , excepto cuando intentas abordar el barco lanzando arpones simples en lugar de abordar el barco enemigo y eliminar a la tripulación, tal vez con espadas y golpes con espadas ocultas. Buena idea, código oculto.

¡Me convertiré en el Rey Pirata!

Nuestro hermoso personaje de calavera y huesos.

Entonces la situación ahora es la siguiente: Me ocupo de realizar pequeñas tareas en nombre de quienes me las confían., he vuelto a aprovechar mi dinero y gastar los ahorros que tanto me costó ganar en las formas más triviales. ¿Viste ese lémur a mi lado al timón? Eso es cierto, pero también puedes comprar velas nuevas, madera nueva y pintura nueva para destacar incluso desde lejos en los telescopios de aquellos que te odian.

Qué puedo decir, hay una vida peor que ésta: por el momento no me quejo, aunque esperaría más variedad de una carrera pirata, y esos largos viajes son a menudo tan agradables como contraer un misterioso caso de sífilis. Sin embargo, cuando el oro del cielo del atardecer se encuentra con el mar, emergen Vistas inolvidables E ignora todo lo demás.

Al menos hasta que llegue el momento de recuperar el pergamino, mojar la pluma en la tinta y escribir lo bueno y lo malo de esta experiencia. Sí, así es: lo llamaré “revisión”.