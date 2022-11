Ganó un premio GOTY y Mejor Diseño Narrativo en BIG – Multiplayer.it

Game Awards 2022 es una de las conferencias de premios estridentes del año, pero no es la única. se transmitió hace poco grandela Entrega de Premios de España, que se decidió como Juego del Año 2022 GOTY fui a Dios de la guerra Ragnarok, aventura de acción de Santa Monica Studio. Además, el juego también ganó un premio. Mejor diseño narrativo.

Con estas dos recompensas, God of War Ragnarok realmente ha comenzado Calentando motores para un evento de diciembre, que como evento en inglés con una audiencia internacional sería visto como poco más que GRANDES. Sin embargo, un premio siempre es un premio y el estudio de Santa Mónica ciertamente puede alegrarse por el reconocimiento que ha recibido.

hablar en lugar de Los premios del juego 2022, God of War Ragnarok tendrá que triunfar contra muchos otros juegos de peso. La lista también incluye Elden Ring, Stray, Xenoblade Chronicles 3, Horizon Forbidden West y A Plague Tale Requiem.

Todos los candidatos tienen cierto peso, pero la impresión general es que verdadera pelea Ambos están entre God of War Ragnarok y el “más antiguo” Elden Ring, que salió en febrero. Ambos tienen una historia más positiva a sus espaldas, dado que God of War (2018) ganó el Juego del año, mientras que Miyazaki ganó un premio GOTY en 2019 con Sekiro Shadows Die Twice.

Ambos equipos esperan ganar ventaja. Tendremos que esperar a la ceremonia de entrega de premios para saber qué juego recibió más apoyo de la prensa votante.