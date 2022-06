Blanco neón, reseña – Nerd4.life

Para cualquiera que no haya leído lo que escribimos, demos un paso atrás. nosotros blanco El asesino murió y terminó en el cielo. No, no hubo error ni ningún tipo de perdón: nuestro criminal no ganó un lugar en la bienaventuranza eterna, sino que fue convocado y transformado en neón para hacer el trabajo sucio de los creyentes, los espíritus benditos que recorren los nueve cielos.

Corre, dispara, repite



El agua nos permite correr más rápido en blanco neón

El foco blanco neón es Tocar: Corre, dispara y repite una y otra vez. Sin embargo, puede parecer poco interesante, pero te aseguramos que es todo lo contrario: Neon White es probablemente uno de los juegos más divertidos de los últimos tiempos, que combina la velocidad con la necesidad de precisión.

El juego se divide en niveles, áreas lineales con un punto de salida: el objetivo es eliminar a todos los enemigos que se encuentran en el camino y llegar al final; Para ello, tendremos de nuestro lado toda una serie de armas, representadas por cartas de colores. Esta base es una katana, pero usarla a menudo significa que tienes algo mal: las armas reales son pistolas como pistola, metralleta, rifle de un solo tiro, escopeta, etc. La peculiaridad está relacionada con el hecho de que todas las armas tienen al menos una habilidad especial: la pistola, por ejemplo, nos permite saltar, incluso en el aire, mientras que la bazuca se convierte en un gancho que tira de nosotros en la dirección que apuntamos.

utilizar el habilidades secundarias Esto significa deshacerse de la tarjeta, pero disparar y quedarse sin munición también tiene el mismo efecto. Sin embargo, no hay que imaginar los niveles de Neon White como niveles de disparos, sino como los de un juego de plataformas 3D lineal, donde cada sección tiene una solución específica. Cada pocos pasos, el juego nos da exactamente la tarjeta que necesitamos y “solo” tendremos que entender cómo usarla y, sobre todo, cómo hacerlo respetando el cronograma.



En algunos niveles de Neon White tendremos que emparejar muchas balas

Cada nivel es en realidad uno carrera contra el tiempo: Habrá tres récords para batir, con el segundo (dorado) y el primero (as) elevando nuestra calificación de neón, que a su vez desbloquea los siguientes niveles. Neon White no pretende conseguir todo el oro o el as para progresar, ojo, se necesita la mitad o un poco menos de niveles superados con un récord para llegar al final de la trama. En nuestro caso, todos obtuvimos Gold/Ace hasta que se desbloquearon las misiones finales: por lo que la dificultad no es en absoluto un bloqueo.

Además, incluso si no eres un fan registro de pesca Y si te quieres conformar con el resultado final, todavía tendrás un motivo para volver a los diferentes niveles: una vez que hayas terminado, aparecerá un paquete de regalo en su interior que es necesario para desbloquear diálogos entre los diferentes personajes que hemos tenido. misiones secundarias y cumplidas en un estilo alternativo y más difíciles que las de la trama principal.

los Cajas de regalo Están muy hábilmente escondidos dentro de los niveles y requieren una buena mirada pero sobre todo pensar en explorar de una manera alternativa. Dado que el tiempo de finalización es secundario en este caso, la búsqueda de regalos transforma la experiencia de forma espectacular. Que se ha convertido en algo más que una plataforma de rompecabezas en la que tenemos que descubrir cómo sortear el diseño original para obtener las cartas necesarias solo para llegar al regalo.



Este enemigo de neón blanco carga y luego nos lleva de un solo golpe.

En general, el diseño de nivel Siempre es increíble: muchas veces también hay atajos que no notamos la primera vez (al obtener oro se desbloquea una pista en el nivel que nos ayuda a verlos) y al reiniciar podemos divertirnos aprendiendo una nueva forma de completar el camino. Estos a menudo duran unas pocas decenas de segundos, por lo que fallar y reiniciar no importa. En la PC, las cargas son instantáneas dentro de los niveles, así que no te preocupes por perder el tiempo.

Desafortunadamente, no podemos hablar por Edición de interruptor de Nintendoque no hemos probado. Desconocemos si el rendimiento, Granite en PC, es válido en la miniconsola de Nintendo: 60 cuadros por segundo son obligatorios para Neon White y la falta de ellos puede impedir el disfrute del juego.

Además de, Juega con la consola Puede ser insatisfactorio: la precisión del mouse y el teclado no es superior, y Neon White necesita un movimiento eficiente; Alcanzamos un récord más de una vez después de algunos intentos con unas pocas centésimas de segundo y, según nuestras pruebas con un controlador de Xbox, no pudimos hacerlo con dispositivos analógicos.