Video Game History Foundation acusa a Nintendo de destruir la historia de los videojuegos – Nerd4.life

La Video Game History Foundation no dedicó palabras amables nintendoacusándola, destruir activamente Por ahí historia de los videojuegos. ¿Razón? Anuncio del cierre de las eShops de Wii U y 3DS en marzo de 2023, lo que provocará la desaparición de solo mil juegos digitales, algunos exclusivos de las dos plataformas, que no se podrán jugar legalmente en el futuro. En todo caso.

La Video Game History Foundation, que, como su nombre indica, está involucrada en la preservación de los videojuegos, publicó un mensaje en Twitter acusando a Nintendo de no hacer lo suficiente para garantizar que los juegos que estaba a punto de lanzar se conservaran adecuadamente.

Por supuesto, la Video Game History Foundation comprende las razones económicas detrás de elegir a Mario para la casa, pero no aprecia el comportamiento de Nintendo en su conjunto: “Lo que no entendemos es qué pretende hacer Nintendo para aquellos fans que quieran jugar esos juegos en el futuro. Como miembro financiado de la Asociación de software de entretenimiento (ESA), Nintendo también está presionando para evitar que las bibliotecas proporcionen acceso legal a estos juegos. No proporcionar acceso comercial es comprensible, pero evitar que las organizaciones trabajen para preservar estos juegos es un comportamiento activamente destructivo para el registro de videojuegos.“

La carta termina con un llamado a la ESA y Nintendo para que revisen sus posiciones sobre el tema y comiencen a trabajar con las instituciones existentes para encontrar una solución.