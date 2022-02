Yoshida interpretó un papel parecido al alma que aún no se ha publicado, no Elden Ring – Nerd4.life

Shuhei Yoshidael jefe de PlayStation Indies, reveló que jugó un papel Aún no se ha lanzado un juego como Souls. También afirmó que no es un anillo de Elden. ¿Qué podría ser?

Todo fue revelado a través de un tuit, que puedes ver a continuación, el cual Yoshida Se refiere a los últimos cinco juegos que jugó: Horizon Forbidden West, Genshin Impact, Sifu, un juego de rompecabezas inédito y un juego de espíritu inédito. En un segundo tuit, también mencionado a continuación, se determinó que no se trataba de Elden Ring.

En cuanto al “trabajo de rompecabezas”, es imposible incluso especular porque es una definición muy general para entender de lo que habla Yoshida. en caso como almasSin embargo, tenemos algunas otras reglas. Estamos seguros de que los fanáticos esperan algo increíble como Bloodborne 2, pero el hecho de que estemos hablando de “inédito” en lugar de “inédito” nos hace pensar que no es nada especial. Además, parece poco probable que el jefe de PlayStation Indies sugiera que jugó un AAA desconocido a través de un simple tweet de esta naturaleza.

La solución más probable es que estamos hablando de Salt and Sacrifice (que ya hemos probado), una secuela de Salt and Sanctuary, que llegará el 10 de mayo a PC y en exclusiva a las consolas PS4/PS5. La segunda posibilidad es que sea Extraño paraíso Final Fantasy Origin, como espíritus, llega el 18 de marzo de 2022: al ser un juego japonés de Square Enix (pero desarrollado por Team Ninja) y dadas las buenas relaciones de Sony y Square Enix, no es imposible que Yoshida haya tenido la oportunidad de probarlo. En cualquier caso, creemos que la primera hipótesis es más creíble.

Los jugadores también apuntan a Thymesia y Lies of P. Esto es claramente una especulación, pero es un claro símbolo de la pasión de los fanáticos por el género y el hecho de que cada vez hay más juegos inspirados en espíritus. Cuéntanos, ¿qué espíritus tácitos quieres más?