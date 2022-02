Nacom compró Deadalic Entertainment por 53 millones de euros, los autores de Gollum – Nerd4.life

nakum declaró que tiene Adquirido por Daedalic Entertainment, el equipo de desarrollo que actualmente trabaja en El señor de los anillos Gollum, por un importe total de hasta un máximo de 53 millones de euros. En concreto, se pagarán 32 millones de euros en efectivo y habrá un bono en efectivo en función del desempeño hasta 2026. Está previsto que la operación finalice en 2022.

Anuncio oficial está leyendo: “Ya como coeditor de uno de los juegos más esperados de 2022, El Señor de los Anillos: Gollum, las dos compañías han decidido fortalecer su colaboración. Este acuerdo permitirá a NACON adquirir varias propiedades intelectuales clave y beneficiarse de la importante experiencia de Daedalic Entertainments en la publicación y el desarrollo de juegos.. ”

“La fusión con NACON Group permitirá al estudio hacer crecer su galardonado equipo de desarrollo y consolidar su posición como una editorial independiente líder. Carsten Fichtelmann, fundador y director ejecutivo, y Stephan Harms, director de operaciones, seguirán dirigiendo la empresa con un alto grado de autonomía en el desarrollo y la implementación. NACON apoyará proyectos futuros uniendo fuerzas con nuestros equipos de ventas, publicación y marketing.. ”



El señor de los anillos: Gollum

entretenimiento mortal Es mejor conocido como el desarrollador de aventuras gráficas como la serie Deponia, Los pilares de la tierra (basada en la novela del mismo nombre de Ken Follett), El mundo susurrado y más.

“Hemos aprendido, a través de nuestra colaboración actual en Gollum, que NACON y Daedalic comparten los mismos valores y objetivos, que son ofrecer a los jugadores experiencias únicas. Por lo tanto, parecía lógico que apuntáramos juntos a un nivel superior y estamos muy contento con esta adquisición, representa un paso importante en la estrategia de Nacon.” Alan Falk, presidente y director ejecutivo de NACON.

“Después de años llenos de acontecimientos siempre hemos sido ganadores, me siento orgulloso cuando miro hacia atrás en los últimos 15 años y el desarrollo de la empresa. Daedalic Entertainment se ha establecido como un editor y desarrollador de juegos excepcionales en varios géneros y todo eso está relacionado, hemos fortalecido esta posición a nivel mundial. Y, en colaboración con Nacon, ahora estamos dando el siguiente paso para desarrollar la lista de juegos creados por nuestro equipo y muchos grandes estudios independientes. Estamos mirando hacia atrás en una colaboración confiada y colaborativa en The Lord of the Rings: Gollum y esperemos juntos un futuro mejor”, dice. Carsten Fichtelmann, fundador y director ejecutivo de Daedalic Entertainment.

Las últimas noticias sobre El Señor de los Anillos: Gollum están relacionadas con el tráiler mostrado en TGA 2021.