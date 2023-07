Subasta BOT Propiedades del 26 de julio de 2023

El Ministerio de Economía y Finanzas informó que el miércoles 26 de julio de 2023 ADSubasta de dos robots Con las siguientes caracteristicas:

Mediano plazo

diapositivas : antes

: antes emisión : 31 de julio de 2023

: 31 de julio de 2023 Vencimiento : 31 de enero de 2024

: 31 de enero de 2024 cantidad mostrada : 5.500 millones de euros

: 5.500 millones de euros Duración (Días : 184

: 184 código ISIN : se establecerá

: se establecerá Fecha de liquidación: 31 de julio de 2023

anuales;

diapositivas Tercero: (reabrir – vida restante 8 meses)

Tercero: (reabrir – vida restante 8 meses) emisión : 14 de abril de 2023

: 14 de abril de 2023 Vencimiento : 12 de abril de 2024

: 12 de abril de 2024 cantidad mostrada : 2 mil millones de euros

: 2 mil millones de euros Duración (Días : 256

: 256 código ISIN : IT0005542516

: IT0005542516 Fecha de liquidación: 31 de julio de 2023

Los BOT se subastan utilizando un sistema de modalidad de subasta competitiva, con solicitudes de los operadores expresadas en términos de rendimiento.

Los bonos pueden suscribirse por un importe mínimo de mil euros.

El Ministerio de Economía y Hacienda indicó que a 31 de julio de 2023 vencieron BOTs por un importe aproximado de 8.290 millones de euros, todos ellos correspondientes a vencimientos a seis meses.

A 14 de julio de 2023, los BOT facturaron 120.353,112 millones de euros: 26.040,807 millones de euros semestrales y 94.312,305 millones de euros anuales.