Striscia la Notizia, la verdad sobre el asunto Ambra-Alegre

Turin – Esperaron veinte días, y ahora decidieron aclarar su punto de vista, o al menos expresarlo. En un extenso comunicado de prensa firmado por Mediaset, el equipo editorial de Striscia la Notizia habló sobre la entrega del tapir a Ambra Angiolini. Tras su separación del entrenador de la Juventus Massimiliano Allegri:Después de 20 días de silencio – Lee el comunicado de prensa – En el despacho, Gabibo y el profesor Roberto Lipari decidieron volver al tema mediático del que casi todo el mundo hablaba, incluso el ministro de Igualdad de Oportunidades y la familia de Elena Bonetti. A menudo esto es una tontería. Esta noche en Striscia se desmantelarán una a una muchas noticias falsas. Finalmente, estará la primicia. También explicaremos por qué esta tormenta terminó el día después del parto de los tapires y evitó las amenazas de muerte a Valerio Staveli, Vanessa Encontrada, Alessandro Ciani y sus hijos. Mientras que. No el muro del amor …“.

Le “noticias falsas”

Se enumeran a continuación en la nota Las llamadas “noticias falsas” relacionadas con el caso: “Las primeras noticias falsas fueron destruidas: Tapir de Amber fue una emboscada, un acto de violencia contra la voluntad de la actriz. Gabibbo le muestra a un extraño sobre el acercamiento del enviado Valerio Staffelli a Ambra, que estaba en el auto cuando lo ve. puede alejarse. En cambio, bajó y siguió al tapiróforo para aceptar con gusto el premio de consolación. Las muchas fotos en las que se puede ver a Angelini riendo y haciendo bromas también se mostrarán en Staveley.Luego pasamos al segundo:Todo para decir, incluso el ministro Bonetti, que el tapir fue entregado al macho alfa y que Striscia había cometido discriminación de género. Gabibbo te muestra fotos de entregas pasadas: Scamarcio, Borriello, Monte, Di Martino y muchos otros que obtuvieron a Tapiro cuando terminó su portada. “Si se hubieran comprometido con un trabajador de Whirlpool”, comenta Gabibo, “¡a nadie le importaría!”Y finalmente el tercero:Striscia ha sido acusada de culpar a Amber por no poder quedarse con su pareja. La sentencia nunca se pronunció. En todo caso, fue Mara Vinier en una entrevista televisiva con Angiolini (2 de mayo de 2021) quien lo insinuó. “Si estás enamorado, no tienes que dejar que la persona que amas se escape”, dice. Pero entonces, extraño, no hay discusión.“.