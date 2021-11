Big Brother Vip, una pelea cerrada en casa entre Aldo Montano y Alex Bailey- Corriere.it

de Ariana Askion

Las tensiones se intensificaron en Gf Vip: los dos rivales pelearon ferozmente y casi consiguen golpes

Aldo Montano y Alex Bailey En casa Gran Hermano VIP Ahora están en desacuerdo: después de chocar con fuerza durante una transmisión en vivo del lunes por la noche por los comentarios que hizo un representante de Centovetrine durante una fiesta de Halloween (el esgrimista fue acusado de no exponerse y ocultar su carácter para preservar la confianza del campeón olímpico), la discusión continuó en ayer por la mañana. Me uní a Gran Hermano con valores en los que creo, no acepto tales ataques – dijo Montano, refiriéndose a lo ocurrido la noche anterior -. Ven de ahí, llámame y dime: “Aldo, tengo que solucionar algo”. No vas a ser monja en confesión. Grande, grande, lindo y seis. Todas tus amistades, esa cosa de “caballero” que dijiste, es una farsa. No puedes tomarlo así, significa que tienes una cola de paja – respondió Billy -. Incluso los caballeros pelean, te amo f ** k.