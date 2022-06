Street Fighter 6, el experimentador

Dado que todas estas tecnologías comparten el mismo índice, está claro lo importante que es abordar las diferentes habilidades de conducción con cuidado. Permanecer seco no solo significa no poder usar estas habilidades, sino que también hace que tu personaje sea más lento y más vulnerable a los ataques del oponente (por ejemplo, puede quedarse aturdido después de un impacto o ser eliminado mediante técnicas especiales incluso cuando está evitando).

Controles modernos



¿Quién hubiera pensado que Luke tendría un papel tan destacado en Street Fighter 6?

Hay otras noticias interesantes relacionadas con Street Fighter 6 relacionadas con un sistema de control La variante que Capcom llamó “moderno“Este es un plan maestro simplificado que va en la dirección de muchos juegos de lucha modernos para ofrecer una experiencia accesible para aquellos que no están familiarizados con Street Fighter o los juegos de lucha en general. Al igual que en juegos como Granblue Fantasy Versus y At the Last Rising Thunder, se pueden usar técnicas especiales”. se realiza con solo presionar un botón o dos.

Para aquellos que crecieron con el sonido de “media luna” y “abajo-abajo/adelante-adelante-puñetazo”, ejecutar Hadouken con una pulsación de tecla, o usar dos para activar un asombroso arte especial, puede sonar casi como una moda pasajera. El nuevo sistema de control sin duda te permitirá atraer a una nueva audiencia a Street Fighter y probablemente será apreciado por aquellos a quienes les gusta enfocarse más en la estrategia y el juego mental y menos en el ingenio en la entrada. Queda por ver si este sistema, cuando se usa en niveles más altos, demostrará ser más o menos útil que el tradicional, pero lo más probable es que solo lo sepamos cuando los fanáticos pasen suficiente tiempo en el juego.