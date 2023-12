“Si Trump no fuera candidato, no sé si me presentaría a la reelección” – Corriere.it

De nuestro corresponsal

Nueva York: Si Donald Trump no se postulara, no estoy seguro de que yo lo haría. “Pero no podemos dejarlo ganar”, dijo el presidente Joe Biden en una reunión con su campaña y financiadores del Partido Demócrata en Boston por la noche. Palabras que sorprendieron a los asesores del presidente, en momentos en que se ciernen dudas sobre su edad (81 años) surge constantemente como una preocupación para los votantes. Pero un portavoz dijo que Biden venció a Trump una vez y podría volver a hacerlo.