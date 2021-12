Si la batería del teléfono inteligente se agota repentinamente, es posible que el teléfono móvil tenga este problema resuelto

El smartphone es un gran invento, nos facilita muchísimo en muchas tareas y nos ahorra mucho tiempo. Desafortunadamente, casi todos somos adictos a este dispositivo. Cuando el teléfono inteligente se vuelve inutilizable por cualquier motivo, la ansiedad aumenta de inmediato. Una de las razones por las que este dispositivo no se puede utilizar es la batería baja. Puede suceder que la energía almacenada disminuya rápidamente después de la recarga. Si la batería del teléfono inteligente se agota repentinamente, es posible que el teléfono móvil haya solucionado este problema.

La tecnología nos favorece pero también nos hace dependientes. La electricidad es una comodidad, pero sin nuestro mundo se detendría. El teléfono móvil también se apaga cuando la batería está baja. Cuando la autonomía cae por debajo del 30%, el impulso se enciende en la toma de corriente, que no siempre es asequible. Si no hay un enchufe cerca, puede extender la autonomía del teléfono inteligente con trucos poco conocidos. Realmente No muchos se dan cuenta de que esta es la única forma de mantener el teléfono inteligente funcionando durante dos días sin cargar la batería..

En un mundo perfecto, nuestro teléfono celular permanecería encendido durante al menos 48 horas, dos días seguidos. Normalmente nuestro smartphone tiene autonomía durante todo un día. Lo cargamos por la noche y lo usamos durante el día. Sin embargo, puede suceder que el teléfono inteligente no mantenga la carga durante muchas horas y se quede sin energía rápidamente.

Evidentemente, lo primero que debemos hacer es verificar la causa, por lo que debemos verificar la funcionalidad de nuestros dispositivos. La regla es controlar el nivel de brillo, que es una fuente de alimentación agradable. Entonces cualquier aplicación abierta ocurre en el formato mi conocimiento Pero no se usa y por lo tanto se cierra.

Si la carga continúa agotando rápidamente sin una razón específica aparente, su teléfono inteligente puede tener un problema. Esto podría ser del programa y, en particular, de un archivo en el teléfono, batterystats.bin. Si esta bobina no funciona correctamente, puede agotar rápidamente la batería una vez al 100%. ¿Cómo se puede tratar? De una forma muy sencilla, es necesario volver a calibrar la batería de esta forma.

Cómo recalibrarlo

Está cargando completamente la batería con el teléfono inteligente encendido. Cuando se complete la carga, apague el teléfono inteligente y vuelva a conectar el cargador hasta que la batería alcance el 100%. Desconecta el cargador, enciende el teléfono inteligente y desactiva el apagado automático de la pantalla cuando el teléfono inteligente está activo. El teléfono inteligente se recarga al 100%, luego se desconecta el cargador de batería y el dispositivo se deja en funcionamiento hasta que la vida útil de la batería se agota por completo. Cuando se agota la batería, el teléfono inteligente se apaga, momento en el que se recarga y se apaga. El problema debe resolverse.

A veces, las circunstancias requieren que hagamos una recarga rápida.