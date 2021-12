Bioshock 4 será solo de próxima generación y no será exclusivo de PS5, según un plan de estudios – Nerd4.life

Bioshock 4 será un título solo de próxima generación no seráExclusivo de PS5, como se informó anteriormente. La información se obtuvo de un currículum vitae de un miembro de Cloud Chamber, el equipo de desarrollo, que desempeñó el papel de ingeniero de sistemas líder.

Solo con la próxima generación, eso significa que probablemente solo saldrá para PC, PS5, Xbox Series X y S. Por lo tanto, no hay versiones de PS4 o Xbox One. Es precisamente el texto del temario el que determina qué consolas veremos en ellas, porque habla de “soporte para plataformas PS5 / XSX”.

En cuanto al tema de la exclusividad, el hecho de que una consola de Microsoft sea específica también lo descarta, a menos que Sony y Take-Two lleguen a un acuerdo en los próximos meses. Nada es imposible, pero la poca información de primera mano sobre Bioshock 4 habla explícitamente sobre el juego. multiplataforma, por lo que esto debe tenerse en cuenta. Cuando haya comunicaciones oficiales sobre este asunto, actuaremos en consecuencia.

Aparte de eso, el plan de estudios contiene solo información conocida, como el hecho de que Bioshock 4 se desarrolló con Unreal Engine 5 (el desarrollo comenzó en 4 y continúa en la nueva versión).

Según una filtración de la base de datos GeForce Now, Bioshock 4 podría lanzarse en 2022, aunque no hay certeza al respecto. Lo importante es que honre a sus antepasados. El resto no importa mucho.