Se anuncian juegos gratuitos de PS5 y PS4 – Nerd4.life

Deep Rock Galáctico



Deep Rock Galactic, una captura de pantalla de ciencia ficción FPS sobre enanos espaciales

Cambiando completamente los géneros y la atmósfera, Deep Rock Galactic es un tipo especial Shooter cooperativo en primera persona En modo ciencia ficción. El juego, desarrollado por Ghost Ship Games en Unreal Engine 4, se centra en el combate PvE: los jugadores juegan como “enanos espaciales” que participan en varias misiones en las superficies de planetas alienígenas para recuperar equipos perdidos, artefactos y diversas tecnologías. De esta forma, los elementos estilísticos del RPG de fantasía se mezclan con la ciencia ficción y los FPS en una mezcla muy especial, dando un aire a este shooter cooperativo que se apoya fuertemente en la acción táctica debido a la presencia de diferentes clases de personajes.

Como se muestra en esta revisión de Deep Rock Galactic, la experiencia fue un éxito total y este es un juego que se puede descargar y probar sin reservas.

También te recordamos que incluso 3 de enero de 2022 Puede descargar juegos gratuitos de PlayStation Plus en diciembre de 2021, que son Goodfall Challenger Edition, Mortal Shell y DC Super Villains. Además, los tres también estarán disponibles hasta ese día Juegos de PlayStation VR entrati a novembre nel PS Plus, ovvero The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners e Until You Fall.