The Last of Us 2 desenterró detalles ocultos del juego

El último de nosotros 2 Continúa reservando sorpresas, al menos para algunos jugadores, con un usuario de Reddit que recientemente publicó una publicación de usuario de Reddit. Descubrimiento eso es detalles ocultos del juego El juego que quizás muchos no hayan visto.

En realidad, no es realmente un archivo. Secreto, siendo un elemento que aparece en el juego si realizas las acciones correctas, pero es probable que muchos jugadores se hayan perdido en su ronda de The Last of Us 2, tomados por acción o por momentos que podrían llamar más la atención.

Como puedes ver esta es la direcciónDurante la misión “El acuario” en The Last of Us 2, es posible realizar una determinada acción contextual utilizando Mi padre Lo cual no se puede usar en otras situaciones fuera de este flashback especial con Owen: cuando se acerca al personaje a la barandilla de las escaleras, Abby se sienta en ella y se desliza hacia abajo.



Este es un detalle que no parece reaparecer en otros puntos del juego y solo funciona en ese flashback específico: si intentas hacer lo mismo nuevamente con Abby Mayor, fuera de ese momento concreto, se observa que no es posible realizar esta acción, quizás porque ahora se considera demasiado infantil para el personaje. En estos días, hemos visto un conmovedor video hecho por fans dedicado a Joel y Sarah.