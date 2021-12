Código de descuento Xiaomi FIMI X8 SE 2022 | Ofertas y cupones de drones 4K

El dron quadcopter de Xiaomi y FIMI regresa en una versión renovada, con algunas novedades (aunque no del todo radicales): descubramos todos los detalles sobre las características, especificaciones y precio de venta Xiaomi FIMI X8 SE 2022Y Avión no tripulado 4k Que no dejarán de atraer a los fanáticos y que están disponibles en pantalla completa con cifrar Descuento Dedicado al precio mínimo histórico y envío desde Europa.

Oficial de Xiaomi FIMI X8 SE 2022: todo lo que hay que saber sobre el nuevo dron

Diseño y características

En términos de diseño, Xiaomi FIMI X8 SE 2022 No cambia las cartas sobre la mesa respecto al modelo anterior (Aquí puedes encontrar nuestra reseña). El estilo sigue siendo el mismo, mientras que los cambios se refieren principalmente al interior del dispositivo y la consola que viene en la caja. Zumbido Xiaomi FIMI X8 SE 2022 Conserva todas las características que hicieron que su predecesor fuera tan grandioso: tenemos un sensor CMOS de 1/26 ″ con un ángulo de visión de 80 grados, 12MP y la capacidad de disparar 4K Hasta 30 fps en HDR. La máquina está equipada con un eje de 3 ejes para su instalación y es capaz de alcanzar una velocidad de 60 km / h. Todo con una autonomía de vuelo de unos 35 minutos.

En cuanto a las novedades, la resistencia al viento es de hasta el nivel 8, la altitud máxima de vuelo es de hasta 800 my la resistencia a la lluvia también ha mejorado. También mejora la unidad de control, que ahora se puede utilizar en un rango de unos 10 km.

Xiaomi FIMI X8 SE 2022 – Precio, disponibilidad y ofertas

el nuevo FIMI X8 SE 2022 Disponible para comprar en Banggood, mostrado con un Número de serie de descuento Personalizado, al precio histórico más bajo, y ahora también con envío directo desde los almacenes europeos de la tienda. A continuación encontrará el enlace de compra con el cupón que se utilizará: Si no ve el cuadro a continuación correctamente, intente deshabilitar AdBlock.

¿Aún no ha satisfecho tu hambre de sacrificios? Entonces echa un vistazo a Las mejores ofertas de Banggood de hoyDonde seguramente encontrarás pan para tus dientes. ¿quieres mas? Para recibir ofertas en tiempo real, no dude en registrarse A nuestro canal de Telegram dedicado. Y si necesitas soporte, asesoramiento e información sobre envíos, te referimos a nuestro grupo de Telegram. GizDeals Y para el servicio de ayuda H24 AskMrDeals. Askermills.

⭐️ Explore un archivo Nuevo boletín semanal De GizChina con ofertas y cupones exclusivos siempre diferentes.