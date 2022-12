Buscar WhatsApp por fecha – Player.it

Viajar en el tiempo siempre ha sido el sueño de muchos y pronto podremos hacerlo directamente desde nuestro smartphone.

¿Cuántas veces hemos soñado con viajar en el tiempo? Tal vez terminemos en el pasado reviviendo momentos de nuestra vida o experimentando tiempos que solo leemos en los libros de historia; O viaja al futuro para comprender qué sucederá dentro de miles de años y cómo terminará nuestro mundo. Puede que nunca lo sepamos, pero muy pronto lo sabremos. viaje en el tiempo (en algún sentido).

el whatsapp, así como todas las aplicaciones del Grupo Meta de Mark Zuckerberg, se preparan para grandes novedades en un futuro cercano, y una de estas noticias estará relacionada con los viajes en el tiempo que todos solo soñamos en las obras de ficción. ¡Las primeras señales están ahí y finalmente podremos viajar en el tiempo gracias a nuestro teléfono inteligente!

Viajar en el tiempo: así será posible con WhatsApp

La llegada de WhatsApp de pago probablemente ha hecho que todos los usuarios se burlen, nadie quiere gastar ni un centavo en una aplicación que hemos estado usando durante más de 10 años en Italia y que se ha convertido en una parte integral de nuestras vidas. ¿Y si te dijera que con Nuevas actualizaciones de WhatsApp Puedes viajar en el tiempo, ¿estarías dispuesto a pagar una pequeña cantidad para hacerlo?

Dejando de lado la ciencia ficción, el concepto de viaje en el tiempo será realmente una parte integral de la nueva actualización de WhatsApp: según los últimos rumores y también por lo que ha surgido de las primeras pruebas en dispositivos iOS,Buscar por fechaDesde mensajes, fotos y vídeos, una función que ya está presente en otras aplicaciones de mensajería como Telegram, pero que pronto llegará a la aplicación verde.

¿Qué es “buscar por fecha”?

Como se puede ver en las capturas de pantalla que tenemos a continuación, tomadas durante una prueba en el iPhone, podemos ver que se presentará un nuevo ícono cuando desee buscar un mensaje en los chats, o más bien en el calendario. Por lo que esta opción te permitirá seleccionar solo los mensajes enviados en una fecha específica: día, mes y año.

Esta es definitivamente una de las noticias más interesantes ya que ahora no tendremos que desplazarnos durante horas y horas buscando ese intercambio en particular en esa fecha en particular. ¡Dentro de unos días, finalmente podremos viajar en el tiempo usando WhatsApp!