Renueva tus espacios exteriores con IKEA: por un módico coste puedes convertir tu balcón en un maravilloso rincón verde

Renovar un espacio exterior supone unos costes importantes, pero gracias a las soluciones de IKEA se puede transformar un balcón sin gastar mucho.

IKEA tiene mucho Ideas revolucionarias a bajo coste Por eso son líderes en la industria, ya sea un espacio interior o exterior, siempre tienen la solución perfecta. Creatividad, bajo coste y resultados realmente extraordinarios.

Si está relacionado Un pequeño jardín en pleno centro de la ciudad y por tanto de pequeño tamaño, una preciosa terraza o terraza, Siempre puedes dar vida a tu entorno al aire libre y ahora es el momento. La primavera ya casi está aquí, por eso es necesario preparar y acondicionar el exterior de la casa para aprovechar al máximo los días soleados.

Renueva tu espacio exterior con IKEA gastando muy poco

Lo primero es entender cómo organizar el espacio, qué quieres incluir y cómo hacerlo. Obviamente no pueden faltar las flores pero no todo el mundo tiene mucho espacio y por eso quiere eso. La colocación de una mesa de centro o un sofá es fundamental Comprenda también cuánto espacio queda después de eso. IKEA también ofrece varias ideas para aquellos que tienen un balcón pequeño: además de las bonitas jardineras de suelo de madera estándar, con las que también puedes separarte de los vecinos, hay pequeñas jardineras de esquina, diseñadas para aquellos que no tienen espacio, es decir, De este modo se pueden aprovechar los puntos muertos del balcón.

Si realmente no quieres complicaciones, también es posible elegir falsos techos para decorar sin Limita completamente el espacio circundante. Piensa también en un sistema de plantas trepadoras, este realmente va metido en la pared por lo que definitivamente no ocupa nada de espacio y queda muy bonito, especialmente recomendado en aquellas construcciones con colores apagados, para darle un toque de vida.

todos Estas soluciones parten desde unos pocos eurosPor lo tanto, el coste es limitado e incluso las plántulas se pueden comprar directamente en IKEA, que tiene árboles pequeños por 30 € y plantas a partir de 1,50 €. Estos precios dan una idea concreta de lo que se puede conseguir incluso con muy poco dinero.

En Ikea también puedes completar la selección con una mesita con dos sillas de exterior, que es muy pequeña y que actualmente tiene un coste ofertado de 20 euros. Las sillas también son económicas y se pueden encontrar fácilmente a partir de 5 euros. Como alternativa, también hay juegos preparados con mesa y sillas, incluso para 4 o 6 personas, por 100 euros.