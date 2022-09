Serge Latouche: “Somos drogadictos. Pero la austeridad energética no es una retirada: es un fraude”

Es una apertura, un llamado a encontrar otro mundo posible aquí y ahora, frente a una crisis que vuelve a exponer la fragilidad de nuestra sociedad. Serge Latouche hizo de la resistencia al consumismo una moraleja y un movimiento bajo crecimiento, hace más de 15 años. encuéntralo lejos Zoom, inmerso en su estudio de París, entre citas y libros. Su último escrito, recién publicado en Italia por Bollati Boringhieri, es La abundancia frugal como arte de vivir.

De la recesión a la crisis energética: es el momento del racionamiento. ¿Es real subestimar el crecimiento sin recogerlo?

En absoluto, ¡lo contrario es cierto! El bajo crecimiento es un cambio fundamental en el sistema en el que vivimos hoy Recesión Y con recursos relativamente escasos debido a la guerra en Ucrania. en Francia Se habla de reducir un 10% el consumo de energía, pero para una sociedad sostenible, ¡la huella ecológica debe reducirse un 75%! Esto no es un retiro, es una estafa. ¿Quieres pruebas? Los ecologistas saben que para reducir la huella ecológica es necesario reducir desigualdadpero no ahora que se ha ampliado la brecha, una medida tan limitada como el impuesto que grava Ganancias adicionales logró ponerse de acuerdo.

En su opinión, el crecimiento lento se asocia con la felicidad. Apartamos la mirada de la felicidad.

Somos adictos al crecimiento. Nuestro sistema está basado en drogas. Colonizan nuestra imaginación y nos enseñan que cuanto más consumas, más feliz serás. parece un archivo austeridad No es compatible con la alegría. Pero la gente sabe que eso no es cierto. Hay un hermoso clip de escritos piratas Esto lo dice todo: Pasolini, para citar a Piero Bevilacqua, “una introducción al decrecimiento”. “Una vez – escribe Pasolini – Fornino o Caserino, como se les llama en Roma, estaba siempre alegre (…), llegó a la casa del rico con una sonrisa natural y caótica (…). No es la felicidad lo que importa, no es que la felicidad suceda revolución, pero la condición del campesino y de la clase baja supo expresar una cierta felicidad real. Hoy esa felicidad se ha perdido con el desarrollo”. La felicidad es nuestra condición primitiva. Con este sistema productivo y consumista. destruimos el sentido de la vida y socavamos la convivencia Las relaciones sociales son más importantes para la felicidad que el consumo.

¿El impulso de consumir no es como una necesidad sino como una “colonización cultural”?

Sí, es un mecanismo de propaganda, propaganda. Hacernos creer que no estamos satisfechos con lo que tenemos para hacernos desear lo que no tenemos. Pero el régimen traicionó sus promesas. Cuanto más rico eres, más ganas, y cuanto más consumes, más pobre eres. El crecimiento de la economía se agravó desafortunado. Estamos en un círculo vicioso, y romperlo es el difícil desafío del decrecimiento.

Sus críticos dirán: “Hablas con facilidad…”.

Hay algo de verdad en esta crítica, y no es casualidad que la mayoría de las clases populares hayan abandonado los partidos de izquierda. Ocurrió en Francia e Italia. Votan por los populistas, contra la inmigración: es la guerra entre los pobres. La situación es trágica. Primero, los resultados de las elecciones en Suecia y ahora en Italia: ¡el regreso de Berlusconi es fantástico para nosotros!

Falta el partido de masas desde la perspectiva del cambio radical.

El movimiento de retirada no entrará en política. La “renovación democrática”, en palabras de mi amigo Marco Dirio, debe ser un horizonte de sentido para crear un futuro sostenible.

Para Carlene Petrini, Slow Food debe volverse político. ¿qué piensas?

Depende de lo que Petrini entienda por “política”. Sería un error empezar una fiesta. Decir que su movimiento va en contra del proyecto de la derecha italiana me encontraría más bien de acuerdo. Slow Food es verdaderamente un movimiento político, y desde su fundación: Terra Madre y su lema “Bueno, Saludable, Justo”, un himno a la maleza, ha sido una empresa revolucionaria. Hoy la alimentación no es buena, sana, justa, y para su recuperación es necesario salir del agronegocio, de la agricultura intensiva… Esa es la política, aunque la política política no tome estas peticiones. Al principio, lo hice 5 estrellasDesafortunadamente, se perdieron. le dije bebe grillo, que a menudo sentimos que sería un error entrar en política: era correcto que el movimiento siguiera presionando a los partidos, que se dedicara a una alternativa radical.

Hablando de partidos y programas, en su opinión, una buena economía no puede ser sustituida por una mala economía, quizás tiñéndola de verde, justa y social: hay que salir de la economía.

En Francia, algunos partidos de la oposición están haciendo un excelente trabajo, pero se limitan a denunciar el poder esclavizado por los lobistas financieros.

Y para no limitarse a denunciar, ¿cómo te conviertes en un “objetor del crecimiento”?

Debemos hacer todo, en la teoría y en la práctica, para salir de esta sociedad abrumada por la economía en crecimiento. A mi manera, intento descolonizar la fantasía. Y lo haces con tu periódico, también. Tener una ética de dar marcha atrás no hace mucho, pero ayuda a vivir bien en la austeridad forzada. No tengo televisor, no uso celular, no tengo carro, llevo 50 años andando en bicicleta: la falta de luz o los precios desorbitados no me afectan mucho. Es una forma de educación en el equilibrio y la libertad, para restaurar el futuro: no basta con cambiar el sistema. Incluso si fuéramos millones, eso sería suficiente. El palacio es muy poderoso.

Usted dice que es necesario invertir las relaciones y los medios de producción en la memoria marxista. ¿Cómo?

Ya puedes verlo. El sistema está en crisis y solo empeorará: nos vendieron el falso mito de la “globalización feliz” y ahora estamos al borde del colapso, el ritmo de la guerra y la epidemia se ha acelerado. Pueden abrirse ventanas de oportunidad: todas las sociedades encuentran la forma de salvarse. Pero para evitar el surgimiento de nuevas formas de ecofascismo, es necesario buscar una sociedad alternativa: ambientalmente sustentable, justa y democrática.

¿Se siente cercano al Papa Francisco por sus tesis?

¡Debería preguntarle al Papa si está a punto de colapsar! (Risa) el cargo Laudato Si Habla de crecimiento decreciente. Me lo ha anunciado, precisamente, mi amigo Petrino, que, no revelaré un secreto, escucha a menudo al Pontífice.

La New Economy Foundation, que usted citó, construye un índice de felicidad que anula las clasificaciones clásicas del PIB y el índice de desarrollo. última clasificación?

A la cabeza, Costa Rica, México y Colombia. Plataforma algo cuestionable si consideras la violencia en estos países. En último lugar, peor que nosotros, Estados Unidos.

La pandemia nos ha llevado a revisar los cimientos de nuestro sistema…

durante el Cerca me encontré de nuevo delfines En el Gran Canal, los pájaros volvieron a los árboles frente a la casa, el aire estaba más limpio… pero era un arco. El virus Covid ha dado a los gobiernos un control más fuerte sobre la sociedad, incluso con formas de videovigilancia como en China: un nuevo paradigma de totalitarismo ecotécnico. Avanzamos cada vez más hacia sociedades en las que la gestión de la escasez, el fin de la abundancia de la naturaleza, se confía a tecnocracias cuyo único objetivo es mantener el nivel de vida de las clases dominantes. Ya estamos aquí. lejos de la democracia.