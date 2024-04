Israel – Hamás está en guerra, noticias de hoy | CNN: Un ataque “importante” de Irán contra Israel es inminente

¿Qué no has escrito todavía que te gustaría escribir?

“Nunca antes había habido una guerra como ésta, contra una ciudad subterránea. El Viet Cong tenía túneles, pero sin apoyo, energía o ventilación mecánica, se suponía que los soldados estadounidenses que se apretujaban a través de ellos eran “ratas de túnel” delgadas y de tamaño insuficiente. No tiene nada que ver con los túneles de Hamás, de tres niveles y 450 millas de largo. La guerra tuvo consecuencias desastrosas para la ciudad de arriba, en parte porque era experimental: habían probado bombas grandes, y ahora estaban empezando a desmoronarse, con equipo avanzado, pero parecía no haber manera de llegar al final. Mientras tanto, nos preguntamos cómo en la primera semana bombardearon sin información suficiente de inmediato. “Todos mis amigos en Israel dicen que Biden debe ser más duro”.