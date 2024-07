Se intensifican las tensiones entre Argentina y Reino Unido por el petróleo

Más de 40 años después del fin de la guerra entre Argentina y el Reino Unido en 1982, las cosas se están calentando nuevamente en el Atlántico Sur, esta vez a causa del petróleo.

Criticé violentamente a la Argentina El Reino Unido planea perforar Explorar en busca de petróleo en las Islas Malvinas, acusando a Gran Bretaña de intentar saquear ilegalmente sus activos de hidrocarburos y violar su soberanía.

El yacimiento petrolífero en cuestión se encuentra en 220 km al norte de las Islas Malvinas Se cree que contiene más de 300 millones de barriles de petróleo.

La licencia del campo Sea Lion es propiedad de Rockhopper Exploration, una empresa con sede en el Reino Unido.

La empresa israelí Navitas Petroleum será la encargada de extraer petróleo del fondo marino, proceso que incluirá la perforación de veintitrés pozos.

Navitas presentó recientemente una declaración de impacto ambiental al gobierno de las Islas Malvinas. Mientras tanto, funcionarios del gobierno británico han lanzado una consulta pública basada en el informe que continuará hasta el 5 de agosto.

Sin embargo, Argentina respondió con enojo a la medida y amenazó con represalias legales si el Reino Unido continuaba con sus planes de exploración petrolera.

Gustavo Melilla, Gobernador de Tierra del Fuego, declaró: “Rechazamos categórica y enérgicamente la nueva medida ilegal británica, que pretende realizar una consulta popular en las Islas Malvinas para realizar descarada explotación y saqueo de nuestros recursos de hidrocarburos, en violación de las normas internacionales. estándares”. Ley”.

También prometió responder a esta medida utilizando todas las “herramientas legales” a su disposición.

Y agregó: “Así como lo hicimos con todas las empresas que intentaron hacer negocios en las Islas Malvinas sin obtener el permiso necesario de nuestra parte como autoridades regionales legítimas, actuaremos de la misma manera y utilizaremos las herramientas legales a nuestra disposición para perseguir nuestros objetivos”. derechos.” “.

Movimiento legal peligroso

Para echar más leña al fuego, A finales de junio, la jueza competente en Tierra del Fuego, Lilian Herráez, ordenó a las autoridades confiscar embarcaciones y otros bienes por valor de 156 millones de dólares por esta explotación, que Argentina considera ilegal.

Las compañías petroleras que exploran la zona, incluidos los subcontratistas, no tienen su sede en Argentina y no está claro cómo se implementará la medida.

La exploración petrolera comenzó en aguas territoriales alrededor de las Islas Malvinas en 2010, a pesar de la oposición de Buenos Aires.

El juez Herráez dice que el nuevo fallo tomará medidas para intentar embargar los activos de las empresas en el extranjero.

Las cinco empresas demandadas por las autoridades argentinas son: Premier Oil Plc, Rockhopper Exploration Plc, Falkland Oil and Gas Ltd, Noble Energy Inc y Edison International Spa.

Tres de estas empresas están ubicadas en Gran Bretaña, una es estadounidense, con su sede en Texas, y la otra es de propiedad francesa, con su sede en Italia.

El gobernador añadió que la perforación causaría “daños económicos y ambientales sin precedentes” no sólo a las Islas Malvinas, sino también a toda la región.

La senadora Cristina López acusó al Reino Unido de “violar nuestra soberanía” e instó al presidente Javier Miley a tomar medidas contra Gran Bretaña. “Desde Tierra del Fuego condenamos la inacción de Javier Maile en la defensa de nuestros recursos naturales”, dijo. “Todavía estamos esperando que Diana Mondino (secretaria de Asuntos Exteriores) nos dé algunas aclaraciones”.

Miley expresó su esperanza de que se alcance una solución pacífica al conflicto a través de la negociación, pero los espacios para la negociación se han vuelto más frecuentes. Si los argentinos intentaran entonces llevar a cabo secuestros, sería un casus belli. Ahora Starmer también se enfrenta a un problema adicional.



Gracias a nuestro canal de Telegram podrás estar al día de nuevos artículos sobre el escenario económico. ⇒ Regístrate inmediatamente ⇐