Biden está bajo asedio: por ahora resiste, pero la nominación de Kamala Harris está cada vez más cerca

Massimo Gaggi

Presidente en Wisconsin: derrotaré a Trump. Entre los más de 100 donantes fugitivos se encuentra un heredero de Disney

Joe Biden Busca un relanzamiento casi imposible con manifestaciones en estados clave: en Wisconsin dijo que no se retiraría y que Derrotará a Donald Trump – Y la entrevista televisiva que retransmitió la cadena esta noche. A B CPero su camino se vuelve cada vez más estrecho: apoyo, En reunión con gobernadores demócratasposesión Necesito más descanso (No más compromisos después de las 20 h), Admitió que su estado de salud se estaba deteriorando. ¿Cómo pretendes seguir desempeñando el trabajo más importante y exigente del mundo durante otros 4 años y medio? Entonces allí La sangría de los principales financistas de la campaña presidencial. Después de las deserciones de los últimos días, fue ayer abigaildisneyHeredero de los activos del gigante del entretenimiento para advertir: no daré ni un centavo más hasta que Biden se retire. Le siguen otros multimillonarios, como: Gedeón SteinY de 168 directivos y financieros Quien envió un mensaje a la Casa Blanca.