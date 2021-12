Se ha activado la emergencia

emergencia a San Francisco. El alcalde demócrata y progresista de London Breed decidió que la única forma de abordar la crisis de la muerte era … sobredosis Lo que afecta a Tenderloin es la suspensión del estado de derecho, el mandato de la policía de combatir el crimen con atajos y atajos. Medidas extraordinarias, aún más sorprendente como decide un joven representante del ala más liberal del Partido Demócrata, en la ciudad más tolerante y tolerante de Estados Unidos. Las medidas vencen, después de 700 muertes relacionadas con las drogas registradas el año pasado, y pueden igualarse para 2021.

Alerta nacional

La crisis de muerte por heroína, fentanilo y opioides legales no se detiene a las puertas de California: hace solo unas semanas, el total nacional de sobredosis de drogas superó el límite de 100.000 unidades, en comparación con 50.000. Hace años que. Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas duras del mundo. El fentanilo de China mata al menos a 100 personas al día en las principales ciudades, mientras que los suburbios están inundados de metanfetamina producida en México.

A este volumen de veneno se suma una gran cantidad de pacientes desprevenidos, a los que los médicos les han recetado analgésicos a base de opiáceos solo durante años, recientemente prohibidos en el comercio, y que han creado millones de empleados.

Tenderloin ha sido durante mucho tiempo un barrio problemático para la policía de la ciudad de San Francisco. El nombre en sí, en referencia a un corte de circunferencia bovino, parece haber sido acuñado para describir el núcleo purulento del intestino del tejido urbano. Ella siempre ha estado al lado de marginados, marginados sociales y sin hogar. Incluso la oleada de superricos que arrasó la ciudad al invadir las punto com a principios de siglo logró remediar la contradicción dickensiana entre la riqueza del extremo norte de Union Square, el sur del Distrito Municipal y el bolsillo de pobreza crónica que afecta al solomillo de carne entre los dos bordes.

La disparidad puede haber empeorado a medida que los precios de las propiedades en el resto del pequeño centro de la ciudad se dispararon, impulsados ​​por los salarios exorbitantes de los trabajadores de Silicon Valley. Y quizás fue la retirada igualmente abrupta de la misma superclase de trabajadores, arrastrada por el cambio de las empresas digitales de California a Texas y Nuevo México, lo que expuso una epidemia que había sido enterrada bajo el peso de los dólares en la última década. .

De repente, surgió la destrucción de algunos edificios del barrio, así como el enfado del resto de la ciudadanía frente a los numerosos barrios marginales que habitan las calles, cuya existencia en la época del Covid atenta contra la salud pública. Una vez que el ayuntamiento haya avalado la decisión del alcalde, la policía tendrá la autoridad, por un período de noventa días, para desconocer ciertos procedimientos de detención que aseguren el respeto de los derechos de los sospechosos. Podrá organizar visitas y llevar a juicio a los narcotraficantes en poco tiempo.

Objetivo

Breed no oculta el hecho de que el objetivo final es limpiar las calles de los muchos habitantes de la ciudad que duermen en las aceras, que a menudo viven de delitos menores para seguir caminando. Este grupo desatendido también es el más vulnerable y poroso en el mercado de las drogas duras, y el alcalde cree que sin una eliminación completa, el problema de la sobredosis nunca se resolverá.

No es la primera vez que se anuncia una propuesta de este tipo en una de las principales capitales de Estados Unidos. Sorprendentemente, esto está sucediendo en el San Francisco liberal, no en una ciudad dirigida por un alcalde conservador. Si la intervención funciona y reduce la delincuencia, hay una larga lista de centros urbanos dirigidos por demócratas (Chicago, Baltimore, Washington, Nueva York) con los mismos problemas, que pueden verse tentados a seguir su ejemplo. Un ejemplo es la ciudad de California.