Biden, lucha contra variantes y búsqueda de una vacuna universal – Corriere.it

Los peligros de la campaña de invierno contra Covid. El virólogo de la Casa Blanca, Fauci (por ahora) se centra en los potenciadores y en el desarrollo de un suero para todo uso.

El 4 de julio, Joe Biden llamó a los estadounidenses Para celebrar la independencia de COVID, así como la independencia de los Estados Unidos de América.. Hoy hablaré con la nación en una atmósfera completamente diferente. Desde la derecha, entonces, acusados ​​de falta de puntualidad, de no tener una estrategia real contra Covid, y una torpe entrevista de Kamala Harris en Los Angeles Times sugiere que en la Casa Blanca no todo va bien entre políticos y científicos. El vicepresidente dice que el gobierno se sorprendió por la intensidad de la variable delta de Omicron Parece que la responsabilidad recae sobre los expertos. Biden, que está pagando caro por una infravaloración hace seis meses, seguirá contando con Anthony Fauci Como lo hice desde el principio, pero el problema ahora es Cómo lidiar con una nueva emergencia (En enero en Estados Unidos se teme un millón de contagios al día) y lo que espera dar a la gente exhausta. Su plan invernal aumentará las precauciones y la presión sobre los no vacunados. Pero la gente también quiere ver el final del túnel. Para los críticos del gobierno No esta haciendo lo suficiente: Quieren otro esfuerzo masivo como El plan de velocidad Warp de $ 10 mil millones durante la presidencia de Trump favoreció el desarrollo de las revolucionarias vacunas de ARNm Pfizer y Moderna.

Se está trabajando en una nueva generación de vacunas universales, pero llevará años. Fauci teme que la confirmación ahora de las próximas versiones de los nRNA desaliente el uso de las vacunas actuales que no previenen la infección, pero que casi siempre parecen hacer que la enfermedad sea benigna.

Varios grupos de investigación en los Estados Unidos y otras partes del mundo están desarrollando un vacuna contra el coronavirus, cualquier vacuna polivalente es capaz de infectar el virus independientemente de la variante en la que se presente. Parece que las primeras pruebas de laboratorio realizadas en Singapur, comenzando con personas expuestas en 2003 a la primera epidemia de SARS, demostraron la viabilidad de esta ruta. La Universidad de Duke está trabajando en un proyecto en esta área con científicos de la Universidad de Singapur, pero también se están realizando varios otros intentos: desde los de la Fundación Oslo que financia MixVax Ltd, una prometedora startup israelí, hasta Instituto Militar Walter Reed, Centro Médico para Veteranos del Ejército de EE. UU. Este instituto, con la ayuda de subvenciones públicas ya destinadas, ha iniciado la primera fase de una prueba multivacuna. Cory Casper, director general del Instituto de Investigación de Enfermedades Infecciosas de Seattle, sobresale de otra manera, basada en una forma diferente de estimular el sistema inmunológico, pero siempre con el objetivo de una vacuna universal.

Según el especialista en enfermedades infecciosas Bruce Gillen, quien ahora es el director del distrito de salud de la Fundación Rockefeller, todo esto no es suficiente. Necesitamos ser más decididos y revertir el enfoque actual: La búsqueda del Santo Grial de una vacuna universal significa avanzar frente a los virus. Aparte de eso, Con la lógica de los refuerzos siempre tendremos que perseguirlos. Y otro científico famoso, Eric Topol, en su búsqueda de otra operación Warp Speed, dice que el gobierno aún no ha sido bien diseñado: pero una vacuna masiva es un desafío complejo que, aparte de los costos estratosféricos, lleva años superar. algunos Estos investigadores ya han creado prototipos de sus vacunas, pero son tan nuevos que requieren ensayos prolongados. en animales antes de pasar a las pruebas en humanos.

Mientras tanto, deberían llegar nuevos sueros de Pfizer y Moderna, que están adaptados a las variantes Delta y Omicron. Pero poco se dice al respecto, y también aquí los tiempos de espera son muy largos, hasta principios del próximo verano.

En todo esto, ¿cómo le va al virólogo en la Casa Blanca?

Anthony Fauci? Es el principal objetivo de los ataques de quienes argumentan que el gobierno es demasiado lento. De hecho, incluso en una audiencia reciente del Congreso, el especialista en enfermedades infecciosas demostró que está apostando por la apuesta más ambiciosa: Que la vacuna universal. Por otro lado, no habría pisado el acelerador en nuevas versiones de vacunas de ARNm tituladas en variantes delta y omicron porque, como se mencionó, desarrollarlas requeriría más trabajo, y también mucho tiempo (y también otro capital enorme), para ensayos en miles de personas. Fauci temía que el lanzamiento de Warp Speed ​​2, además de incurrir en altos costos, pudiera generar descontento entre los ciudadanos con las vacunas actuales que no protegen completamente contra la infección, pero limitan la severidad de la enfermedad.

Fauci estudió cuidadosamente los resultados obtenidos. En Israel, el primer país en vacunar a casi toda la población con Pfizer Booster. Los primeros datos recopilados sobre la protección de Omicron frente a enfermedades peligrosas son muy positivos y esto explica las expectativas de la Casa Blanca a pesar del aumento de infecciones. Pero es un juego de cuerda floja. En el país de sus nervios al borde de la piel. Por lo tanto, la investigación alentadora de Hong Kong también parece indicar, sera confirmado Básicamente naturaleza benigna Desde Omicron y la presión sobre los hospitales estará bajo control, se podrá seguir por el camino seguido hasta ahora. De lo contrario, debemos acelerar los ensayos clínicos de nuevas vacunas. Y los científicos de Moderna parecen haber encontrado ya la combinación correcta de la vacuna trivalente Covid-Sars, Delta y Omicron.