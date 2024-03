Israel y Hamás, 8 de marzo noticias sobre la guerra. “Una posible nueva ronda de conversaciones antes del inicio del Ramadán”

“El fracaso de las negociaciones en El Cairo no significa necesariamente el fin de las negociaciones” con Israel. Así lo afirmó Muhammad Nazzal, miembro de la oficina de Hamás, en una declaración a Al Jazeera en la que sugirió La posibilidad de realizar una nueva ronda 48 horas antes del inicio del RamadánEsta es la fecha en la que el presidente estadounidense, Joe Biden, expresó su esperanza de alcanzar un alto el fuego en Gaza. Nazzal afirma que Israel “no quiere ofrecer nada: no quiere un alto el fuego permanente, sino sólo una tregua temporal, y ningún retorno de los desplazados del sur de la Franja de Gaza al norte”.

Al Jazeera informó que CNN, citando a un funcionario estadounidense, confirmó la llegada del avión. El director de la CIA, William Burns, está en Qatar, en lo que podría ser un último intento por conseguir el acuerdo. Antes del mes de Ramadán.

Al mismo tiempo aumentan a aprox. El número de muertos en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre llegó a 30.900 personas.. El último boletín emitido por el Ministerio de Salud de Gaza, que pasó a estar bajo control de Hamás en 2007, informa de 30.878 muertos, 78 de ellos en las últimas 24 horas, y 72.402 heridos. El canal satelital Al Jazeera informa sobre el nuevo presupuesto emitido en Gaza.

Biden a Israel: no utilicen la ayuda como moneda de cambio

de Joe Biden envía una advertencia a Israel“Deben hacer su parte. Deben permitir que entre más ayuda humanitaria a Gaza y garantizar que los trabajadores humanitarios no sean atacados. Le digo a los dirigentes israelíes: La asistencia humanitaria no puede ser una consideración secundaria ni una moneda de cambio“Proteger y salvar a personas inocentes debe ser la prioridad”, afirmó Biden durante su discurso. “Israel tiene una tarea difícil porque Hamás se esconde y opera entre la población civil, pero al mismo tiempo tiene la responsabilidad principal de proteger a los civiles inocentes en Gaza”. En cuanto al Estado de la Unión, esta guerra ha causado más víctimas civiles que todas las demás guerras en Gaza: más de 30.000 palestinos han muerto. “La mayoría de ellos no son de Hamás y miles son mujeres y niños inocentes”.

Luego, la situación humanitaria: “Casi dos millones de palestinos han sido desplazados, casas destruidas, barrios y ciudades bajo escombros, familias sin comida, sin agua, sin medicinas”, dijo Biden, quien anunció en su discurso, como ya esperaba su administración, que había ordenado el lanzamiento de una misión militar estadounidense para establecer un puerto temporal en Gaza para permitir la llegada de barcos de ayuda humanitaria.

Pero Biden destacó en su discurso que Israel tiene derecho a continuar su operación contra Hamás en respuesta a los ataques del 7 de octubre en los que murieron 1.200 personas y 240 fueron secuestradas, lo que supone “el día más sangriento para los judíos desde el Holocausto”. Dijo que Hamás “puede poner fin hoy al conflicto, liberar a los rehenes, entregar las armas y a los responsables de los ataques: de esta manera los rehenes volverán a sus hogares, se aliviará la insoportable situación humanitaria y actuaremos “. “Hacia algo más permanente”.

La investigación sobre la masacre palestina espera ayuda

Una investigación militar israelí sobre las víctimas que esperaban ayuda humanitaria en Gaza la semana pasada encontró esto Las fuerzas israelíes no dispararon contra el convoy humanitario.Pero sólo sobre los presuntos terroristas que se le acercaron. Ynet News escribe eso.

el Ministerio palestino de Asuntos ExterioresPor su parte, rechaza los resultados de la investigación de las fuerzas de ocupación sobre el “incidente”. El ministerio, informó Al Jazeera, tras informes de los medios israelíes, insta a la comunidad internacional a “Convocatoria para la formación de un comité internacional de investigación independiente“Lo que arroja luz sobre lo sucedido.

Enfrentamientos con fuerzas israelíes en las cercanías de Jenin

Las Brigadas Al-Quds dijeron que su batallón en Jenin está involucrado en enfrentamientos armados con las fuerzas de ocupación israelíes en la aldea de Silat Al-Harithiya, a unos 10 kilómetros al noroeste de la ciudad ocupada de Jenin en el norte de Cisjordania. El ala militar del Movimiento Jihad Islámico afirmó, en un comunicado a través de la aplicación Telegram, que los enfrentamientos se produjeron mientras las fuerzas de ocupación atacaban la aldea con proyectiles pesados ​​y artefactos explosivos, sin proporcionar más detalles.

Aviones israelíes destruyen una casa en el sur del Líbano

Los aviones de combate israelíes destruyeron completamente una casa en el sur del Líbano. Así lo anunció la agencia estatal libanesa, explicando que el edificio afectado está situado entre las aldeas de Mansouri y Majdal Zoun, a pocos kilómetros de la frontera con Israel.

Estados Unidos: Destruyendo misiles y drones hutíes en Yemen

El Comando Central estadounidense (CENTCOM) confirma que lanzó incursiones “en defensa propia” en el marco de operaciones contra los hutíes en Yemen. “Entre las 15.35 y las 16.55 (hora de Saná), el Comando Central llevó a cabo operaciones de autodefensa contra cuatro misiles de crucero antibuque (ASCM) y un dron hutí en zonas de Yemen bajo control hutí”, se lee en el comunicado. Un memorando emitido esta mañana a través de El memorando reitera que se trata de intervenciones “para proteger la libertad de navegación y hacer que las aguas internacionales sean más seguras para la Marina de los Estados Unidos y los buques comerciales”.