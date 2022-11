El Parlamento Europeo aprueba la resolución sobre “Rusia como Estado terrorista”. M5s se abstienen, 4 eurodiputados italianos v

La resolución del Parlamento Europeo que reconoce a Rusia como “estado patrocinador del terrorismo” fue aprobada por amplia mayoría La OTAN ya lo ha hecho. Tras una serie de enmiendas que mantuvieron la votación en equilibrio, el Consejo adoptó la resolución por 494 votos a favor, 58 en contra y 44 abstenciones, incluidos los eurodiputados M5. Con el documento aprobado, el Parlamento Europeo reafirma que “los ataques deliberados y las atrocidades cometidas por las fuerzas rusas, la destrucción de infraestructura civil y otras infracciones graves del derecho internacional y humanitario, son actos de terrorismo y crímenes de guerra”. Antes de la votación, los M5 anunciaron que no apoyarían la resolución y se abstendrían, afirmando en una nota que “en Ucrania Es hora de elevar el tono de la paz. La decisión, que se someterá a votación hoy en el Parlamento Europeo, conduce en cambio en la dirección opuesta”. jose conte Y precisó que “nuestra solidaridad con Los ucranianos son asquerosos Consideramos a Rusia la única responsable de la guerra en suelo ucraniano. Su ejército también cometió crímenes atroces. Pero tras más de nueve meses de hostilidades abiertas que no perdonaron a la población civil Las armas deben ser silenciadas. Y el Que prevalezca la diplomacia. Ya no es un momento de confrontación. La palabra “paz” está ausente del texto de la resolución del Parlamento Europeo, y por esta razón, aunque compartimos párrafos de apoyo a Ucrania, no podemos apoyarla. La nota termina de la siguiente manera:ponlo adentro ha sido culpable de infracción Ley internacionalPero se debe hacer todo lo posible para llegar a una negociación entre las partes y poner fin a esta terrible guerra. intentemos.

Dudas en Europa

texto proporcionado Conservadores y reformadores también suscitó confusión en los dos principales grupos de la Eurocámara, PPE y S&D, lo que habría expresado algunas dudas sobre su utilidad jurídica. Un voto a favor tampoco está garantizado socialistas, que pueden votar por ella, pero también sufrir algunos cismas. Fuentes de grupo led Iratxi García Pérez Explicaron: “No hay argumentos para justificar la guerra de Rusia, pero la pregunta es qué agrega el hecho de que es un estado terrorista y qué herramientas nos brinda”. Entre las filas de los no convencidos también estaban los Popolari, divididos entre aquellos (por ejemplo, Andrés Coppelio, relator de la Eurocámara sobre las Relaciones con Rusia) indica que una votación sobre la resolución podría aislar aún más a Moscú, y quien aconseja más cautela. En línea con la posición expresada por el grupo verduras.

