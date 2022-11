“Hay que dar la vuelta a las declaraciones de impuestos de Trump”: una bofetada del Supremo al empresario

Es probable que la solicitud no llegue a destino, ya que vencerá el próximo enero, cuando los republicanos tomen el control del estado habitaciónobtenido en las elecciones intermedias. Pero el Corte Suprema Dio el visto bueno para la entrega antes Departamento de Tesorería Seis años de registros fiscales Donald Trump Y algunas de sus empresas al Comité de Medios y Arbitrios. El expresidente había solicitado que se impidiera que sus declaraciones de impuestos fueran enviadas a la comisión de la cámara, pero su pedido fue denegado. los polo Demócratas acusados comisión lanzar caza de brujas para bloquearlo. Lo cierto es que el tiempo no está del lado de los dioses. Demócratas quien conduce Un comité. Más allá del desenlace, hoy es una derrota seria para triunfoque ha intentado durante años no publicar y que actualmente es objeto de múltiples investigaciones.

decreto Corte Suprema Entonces se permite un departamento tesoro Para remisión al Comité de Medios y Arbitrios de Parlamentoque ha estado solicitando durante seis años, las declaraciones de impuestos del ex presidente de 2015 a 2020. durante la presidencia triunfoLos tesoro Se había negado a entregar los documentos al comité, que actualmente controla. Demócratas. Sin embargo, en opinión de la dirección BidenLa ley federal permite que la comisión revise los datos de cualquier contribuyente, incluido el presidente. los tribunales judiciales Las calificaciones más bajas hasta ahora coincidieron con esta interpretación, lo que llevó a Trump a presentar una última apelación ante Trump. tribunal Muy alto.

El equipo legal del expresidente trató constantemente de mantenerlo bajo control Secreto a ella formulaciones me volví hacia Corte Suprema – Componente de tres candidatos – después de perder un nivel tribunal Más bajo. Presidente del Tribunal Supremo John robertsque supervisa el tribunal inferior que emitió la orden en el caso triunfoLa citación se suspendió temporalmente el 1 de noviembre, presumiblemente para dar a los jueces más tiempo para considerar el asunto.