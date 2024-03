Sarri, rueda de prensa previa al partido Bayern-Lazio: retransmisión en directo

20.35 horas

La advertencia de Tuchel: La Lazio no lo tendrá fácil

Aquí están las palabras víspera. Entrenador del Bayern de MúnichQuien habló sobre su regreso y su futuro. leer todo

Lazio, palabras de Lotito: “Somos un club a nivel internacional”

también presidente biancocelesti Habló al margen de la rueda de prensa de Sarri e Immobile: Aquí están todas sus declaraciones. leer todo

Immobile sacude a la Lazio: “Un desafío a la historia”

Las palabras del capitán biancocelesti en la rueda de prensa en la que habló del partido contra Milánel seguidor Bayern de Mónaco y posibilidad escribe la historia. leer todo

Klose revela: “Apoyo a la Lazio contra el Bayern”

hablar Ex debilidad del desafío.Quien de repente reveló su apoyo al equipo. yo veré: “Apoyaré a los BiancocelestiPor esta razón.” leer todo

Lazio, datos sobre Luis Alberto

luis alberto Es el jugador de la Lazio que más ocasiones de disparo de un compañero (21) y de saltos de línea de pase (62) ha creado en esta edición de la Liga de Campeones; Además, el español fue el que más tiros realizó tras una secuencia de juego abierto para la selección italiana en la competición (43).

Lazio, los datos sobre el Bayern dan esperanza

Bayern Munich el fue eliminado En cada uno de los últimos siete partidos de la Liga de Campeones Después de perder el partido de ida En competición: En términos más generales, en 11 de 14 en total en este sentido. Sin embargo, en las dos ocasiones anteriores en las que los alemanes perdieron la ida de los octavos de final, consiguieron remontar y clasificarse para la siguiente ronda: en la temporada 2006/07 contra el Real Madrid (2-3 en la ida). partido y 2-2 en la ida). -1 en la vuelta -por la regla de los goles a domicilio) y en la temporada 2011/12 ante el Basilea (0-1 y 7-0 en este caso).

Lazio, hace mucho tiempo que no llega a cuartos de final de la Champions

La Lacio puede alcanzar Cuartos de final de la Liga de Campeones por primera vez desde 1999/00 – La versión en la que se clasificó en la segunda fase de grupos, bajo dirección técnica. Sven-Goran Eriksson.

Immobile lleva a la Lazio a la Liga de Campeones

Siro esta inmovil Es el máximo goleador histórico de la Lazio en las principales competiciones europeas. Con 26 goles. Soltero Simone Inzaghi (15) Lleva más de 90 goles en la Liga de Campeones (9 en 12 partidos). Además, Ciro Immobile ha marcado 20 goles con la Lazio en 23 partidos europeos en casa (uno cada 85 minutos), frente a los seis goles marcados en 20 partidos fuera de casa para los biancocelesti, uno cada 231 minutos.

Kane desafía a Immobile: sus números en la Champions

Harry Kane participó en 19 goles en 19 partidos como local en la Liga de Campeones (12 goles y 3 asistencias con el Tottenham, y 1 gol y 3 asistencias con el Bayern). Sin embargo, el delantero inglés es el jugador que más goles ha marcado en casa (15) sin marcar nunca en partidos eliminatorios en casa (0 en 3 partidos).

Sarri e Immobile finalizan la rueda de prensa

Finaliza la rueda de prensa Válido e inamovible: Ahora pasemos a mañana para el partido contra Bayern de Mónaco.

Inmóvil en la ida y emociones en el campo

“Creo que la verdadera clave de la victoria fue que todos hicieron lo que intentamos en los entrenamientos. Todos hicieron lo mejor que pudieron, al máximo. Luego, la cohesión de movimientos y la asistencia entre nuestros compañeros nos llevaron a vencer a un equipo tan fuerte. Seremos loco. Creo que el ambiente no será un infierno. Estamos jugando por el bien de la historia, y no quiero cargar al equipo y dejar a los jugadores tranquilos. Siento los sentimientos positivos de los que hablaba el entrenador, vi El espíritu y las ganas de luchar, no me preocupa. ¿Emociones? La gente sabe lo que he hecho por este club y esta camiseta: estoy orgulloso de llevar el brazalete de capitán”.

Immobile: “Lazio, un gran salto de calidad”

“Si tuviera que contaros cómo hemos crecido la Lazio y yo, estaríamos aquí hasta mañana. Cuando llegué a Formello sólo había aparcamientos y bancos adecuados, pero ahora la gente puede ver en qué se ha convertido. Ha sido renovado cuatro tiempos y Ahora jugamos los cuartos de final de la liga de Campeones.. Fue un gran salto desde el punto de vista personal y del club. “Para nosotros es importante jugar y eliminar los desperdicios en el partido contra el Milán”.

Immobile: “¿El desafío con Kane? Nuestros defensores se encargarán de ello”.

“Creemos en el camino que estamos tomando y en nuestro crecimiento. Es una gran satisfacción estar aquí con la Lazio y también representar a Italia. Sabemos cuántas responsabilidades tenemos. No veo una brecha entre nuestro campeonato y el Otras ligas, con la Premier League no podemos competir económicamente, estamos tratando de crecer como nación y como club. ¿Desafío con Ken? Siempre me comparo con los mejores y él es una de las mejores personas en nuestro rol. A lo largo de los años, conocí a muchos bombarderos y traté de robar todo lo que pude, tanto en términos de técnica como de cabeza. “Kane quiere volver a hacerlo, pero nuestros defensores se encargarán de ello”.

Indiferente a las responsabilidades del capitán

“Este es un partido lleno de responsabilidad. Si quieres que la gente recuerde que escribiste la historia, no hay nada sencillo que hacer. Necesitamos el mismo espíritu que vimos contra el Milan e incluso algo más. Siempre doy discursos para fortalecer al equipo”. “No quiero hacer nada más.” A partir de eso, no quiero cargar la situación y poner nervioso al equipo. Sólo juntos podremos vencer a un equipo tan fuerte”.

Immobile: “¿Milán? No merecíamos perder”.

La conferencia de Sari ha terminado y las preguntas comienzan ahora inmóvil: “Teníamos ese enfado, pero no debemos llevar con nosotros ningún rastro de nerviosismo. Como dijo el entrenador, el partido contra el Milán fue bueno y no merecíamos perder”.

Sarri: “¿El camino de la Champions? Pensemos en el Bayern”

“Tenemos algunos jugadores que vienen de un periodo de inactividad y la recuperación no ha sido excelente. Vecino y Rovella son jugadores experimentados clip de partido, Esperando poder entrenarlos con precisión. Los datos de esta mañana me hicieron más feliz. ¿El camino a la Liga de Campeones? “Pensemos en la hora y media que jugaremos contra ellos. Si va mal, les diré lo molesto que estoy, y si va bien, lo satisfecho que estoy”.

Sarri habla del fútbol italiano en Europa

“El equipo que más se cruzará mañana en números seremos nosotros, no tengo ninguna duda. Pero los kilómetros quizás no signifiquen nada. Esperemos que nos dejen algunos espacios, pueden hacer daño de un segundo a otro pero pueden “. “Perdí un poco el equilibrio. Se pueden encontrar espacios. El fútbol italiano ha pasado por una fase difícil Período difícilPero si miras los partidos de diferentes torneos en los últimos dos años no me parece que La Liga italiana es peor que el resto. Estamos un paso por detrás de la Premier League, pero no por detrás de los demás. “El nivel medio de nuestros equipos no tiene nada que envidiar al de otras ligas”.

Sarri: “Agradezco a la afición y por los movimientos de Tuchel…”

“Agradezco a todos los aficionados que han viajado para estar con nosotros y espero que puedan volver a casa menos preocupados que nosotros el viernes por la noche. ¿Los movimientos de Tuchel? Kimmich puede encajar como lateral, pero puede desempeñar 8 roles”. con gran calidad. Juegue quien juegue, el equipo tiene una gran calidad. Esto es claro. “Todos tienen jugadores jóvenes de calidad y no nos preocupamos por nadie”.

Sarri habla de la derrota ante el Milán

“¿Milán? Hicimos un gran partido. No estábamos en dificultades ni siquiera cuando éramos inferiores. Antes del rojo nunca estuvimos en peligro: nos tragamos un trago grande y amargo. Esperemos que toda esta decepción nos dé fuerzas para mañana”.

Sarri en el partido del Bayern de Múnich

“La forma más fácil de calificar indisponible. No será fácil, tienen calidad. es inconmensurable. Ellos tienen mucha facilidad para marcar goles, nosotros tenemos que luchar y morir en la fase defensiva pero también tenemos el coraje de ir a hacerles daño. No podemos defender durante 100 minutos”.

Sarri: “Tengo sensaciones positivas”

“Después de jugar cada tres o cuatro días durante más de veinte días, apretamos de vez en cuando. No apretamos en la primera parte contra el Bolonia, sino en la segunda. Y contra la Fiorentina no logramos brillar. Cualquiera que sea el resultado, Finaliza: “Este partido será una experiencia tremenda. Todavía no podemos competir plenamente, pero tengo algunas sensaciones positivas: seguimos teniendo las mismas desventajas Pero me parece que algo ha cambiado en el grupo.. Tengo este sentimiento.”

Sarri: “Nada es imposible en el fútbol”

“No tengo grandes sensaciones, tenemos que llegar con valentía y determinación, somos conscientes de la gran dificultad que afrontaremos en el campo con espíritu de sacrificio y capacidad de sufrir. En el fútbol nada es imposible: esto debería darnos valor. “Es como un juego parecer realmente enojado”.

Comienza la rueda de prensa de Sarri e Immobile

Llegó Válido e inamovible En la sala de prensa: ¡Empieza la conferencia!

18.24

Todavía estamos esperando que llegue Sari.

todavía tenemos que esperar Mauricio Sarrique hablará en rueda de prensa con Siro esta inmovil.

La Lazio se entrena antes de enfrentarse al Bayern de Múnich

Mientras tanto, continúa la preparación de Biancocelesti, Listo y concentrado Para el partido contra el Bayern de Múnich.