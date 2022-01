Posibles alineaciones de Fantasy Football y dónde verlas en TV

Lazio-Atalanta: ¿Dónde lo ves en la tele?

TV en vivo Lacio Atalanta Será transmitido por Docena. La retransmisión en directo comenzará el sábado 22 de enero a las 20.45 h.

Como te lo recordamos El partido entre Lazio y Atalanta será retransmitido También una exclusiva de Sky: Los canales en los que se podrá ver el partido son: Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K y el numero 251 del satélite.

Lazio-Atalanta será visible en televisores inteligentes Compatible de última generación, nuevamente a través de la aplicación, en todos los televisores conectados a TIMVISION BOX, PlayStation 4/5, consola Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o a un Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La visualización también está disponible gracias al servicio. cielo ir Está destinado a suscriptores de Sky y se puede ver en computadoras, teléfonos inteligentes y tabletas. Partido en línea también en Now TV, registrándose en el sitio y comprando uno de los paquetes disponibles.