Gran Premio de Qatar – Francesco Bagnaia satisfecho: “La moto funciona muy bien”, Jorge Martín enfadado: “Un día tonto”

Octavo puesto que puede satisfacer. Dicho de esta manera puede hacer que uno se enoje, pero el estado de ánimo Francesco Bagnaia Esto es al final del primer día del fin de semana. qatar gb, Penúltimo del Mundial de MotoGP 2023. Pecco logró su objetivo en el segundo cuarto de mañana y logró encontrar un ritmo excelente, sobre todo con los neumáticos usados.

Este es el aspecto que consuela al campeón del mundo respecto al español Jorge Martín, que marcha séptimo, pero no está contento con las sensaciones de su moto. “He tocado muy poco la moto, la Ducati va bien. Fue un gran viernes”.Palabras piamontesas a los micrófonos de Sky Sports. El tiempo en la preclasificación también se vio afectado por la cancelación de tiempos por el sistema de bandera amarilla. “Desafortunadamente mi mejor vuelta fue cancelada, sin embargo me siento bien con la GP23 y sobre todo en términos de velocidad, tuvimos una excelente confirmación. La Aprilia es muy rápida, pero también me siento fuerte y por eso puedo estar satisfecho con el paquete disponible. a mí. Yo”.

Martín se enfrenta a la situación contraria

Jorge Martín Limita los daños al final de uno de los viernes más complicados de los últimos meses y al menos evita tener que afrontar la Q1 en el Circuito Internacional de Losail, entrando Directo a la Q2 gracias al séptimo puesto que obtuvo en la preclasificación para el Gran Premio de Qatar 2023válido como penúltimo capítulo de temporada del Campeonato del Mundo de MotoGP.

“Por ejemplo, fue un mal día. Fue realmente difícil. No podía tomar las curvas, parecía que estaba en una pista plana, pero en realidad era MotoGP. Al menos pude ser rápido con la bicicleta adecuada”. neumáticos, lo que me da “un poco de tranquilidad. Corrí el riesgo de hacerme daño, pero al final pude terminar el día y ya es suficiente”., Las primeras palabras de Martinator A los micrófonos de Sky Sports. “Además de Sepang, este fue uno de los viernes más complicados. De todos modos, logré manejarlo de manera bastante inteligente y sin cometer ningún error. Esto me da confianza para mañana”., Dice el español de Ducati Pramac. READ En Turín, hay tres puntos distintos

Y sobre las razones de sus dificultades.: “Los neumáticos no funcionaron bien y se cayeron. Intenté dar algunas vueltas, algunas vueltas, pero no pude hacer nada hasta que puse los neumáticos adecuados. No tenemos que hacer nada con la configuración porque la moto funciona bien. Estoy tranquilo porque apenas pagué ya estaba al frente. En la última ronda tuve el blando, que no había probado, y no es fácil conseguir buenos tiempos inmediatamente. Sin embargo, llegué a Segunda División y ese era el objetivo”.