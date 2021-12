Mercado ininterrumpido: imprudencia, negociaciones y antecedentes el 24 de diciembre

Entre Brasil, es hora de decisiones de renovación. Entre JUVE y DYBALA está la helada de la renovación. AC Milan Casey, despedida parece descontada. Buga hacia Atalanta y Miranchuk en dirección a Génova desde Shevchenko. ROMA A UN PASO DE GRILLITSCH, LAZIO EN VAN AANHOLT DEL GALATASARAY. Especias: Thiago Motta se mantiene en la balanza. ¿Lana la nueva presidenta de Sampuria?

El técnico habla en el Inter Simon Inzaghi Pregunta Marcelo Brozovic Decidir sobre la renovación. Sin embargo, la distancia entre 5,5 que se muestra y 7 sigue siendo necesaria. Mientras tanto, la prioridad del club es buscar al lateral izquierdo: los nombres son nombres Lucas Denny Que también le encanta Napoli y D Mohamed Fares Lo que, sin embargo, tiene muchos pretendientes en primera división. Mientras tanto, para atacar, dado el verano, hay Andrea Belotti Turín a quién puede ir a cambio Andrea Pinamonti Ahora en Empoli. En la actualidad, mientras tanto, las granadas están explotando Krzysztof Piatek De Hertha Berlín. hablar tambien Milán Skriniar: “No estamos negociando la renovación pero estoy bien aquí”. La premisa sigue caliente Encontré a nandez Salida de Cagliari: el préstamo se puede canjear con el joven Martín Satriano. Curiosidad: la segunda RepúblicaLos nerazzurri hubieran dicho que no a la petición de la Juventus Matthias Vecino.

En la Juventus, la helada vuelve a renovarse Paulo Dybala: El acuerdo no ha sido ratificado y podría colarse en el mercado post-invierno. Un riesgo porque luego puede ser registrado por otro club. Mientras tanto, por el momento, los bianconeri quieren dar un consejo a Massimiliano Allegri. para cada Anthony Martial Parece claro que el Sevilla está por delante y Mauricio Pochettino está fallando Mauro Icardi Di no a intercambiable con Arturo (Ofrecido al Arsenal, se espera una respuesta de préstamo del Arsenal), tampoco ninguno Pierre-Emerick Aubameyang Arsenal. así que los precios Gianluca Scamaca Sassuolo. Que pronto podrá reabrir conversaciones con Atalanta para intentar cerrarlo Jeremy Dios Dar Gian Piero Gasperini. Esto liberaría Alexije Miranchuk Destino Génova: será, por 15 millones incluyendo bonificaciones, la primera adquisición de Andrey Shevchenko Y su 4-3-3. Centrado en las escenas Felipe Caicedo Produce: John Strand Larsen Del Groningen H Johan Sepacho Dlow Young Boys.

Temporada de Milán: Stefano Pioli Espera un defensa central, el sueño Sven Putman Lille Pero el Newcastle también es fuerte contra los holandeses. Mientras tanto Frank Casey Una subasta cada vez más internacional entre Paris Saint-Germain, Tottenham, Liverpool y Manchester United. Atacar los precios Randall Kolo Mwany Del Nantes, regreso temprano a Mattia Caldara De la pistola a la defensa y Yassin Adly De Burdeos en el centro del campo. Caso Francesco Accra Lazio: atacado sin piedad por una nota de prensa de los ultras, el club se enfrentó y decidió tomar cada lado. Mientras tanto, el mercado puede golpear a la izquierda Patrick van Anholt Desde Galatasaray, puede haber sido intercambiado con brócoli veda. Antes de ese punto será forzado a Lasaña de Kevin Hellas Verona. Firma de la renovación Maurizio Sarri Estará allí después de Navidad: Claudio Lotito lo espera en Cortina. el Nápoles Busque un defensa central: como Federico Gatti Pero Frosinone lo estima en 10 millones de euros. Mientras tanto, un estancamiento en la renovación Lorenzo Insigne: 7 millones de mega ofertas anuales del Toronto Football Club.

Fiorentina abrazó Jonathan Icony Y estoy buscando un diputado Dusan Vlahovic: nombres ahora de Felipe Caicedo Génova y apático abajo La Spezia. Hablando de ligures: la 28a cumbre entre Thiago Mota Y el club decide el futuro: a pesar de la victoria sobre el Nápoles y el miniciclo positivo, no es seguro, y la alternativa sí. Marco Giampaolo. Lunes la junta crítica de la hipótesis de la Sampdoria Marco Lana Como presidente: La ex Sampdoria ya ha dado su visto bueno. Mattia Viti Zenit ama a Empoli pero en este momento es un encuestador exploratorio. Enfoques gitanos Florian Grealish Desde Hoffenheim en enero mientras sorprendentemente la NFF aclaró que ya lo habían llamado y hablado con él. José Mourinho Para el rol de Comisionado Técnico. Cagliari cerca de Eduardo Goldanega Del Sassuolo (cierra a la llegada Rawan Desde Brasil en Niroverde), también puede salir en la delantera Keita Baldi Diao. para él Diego Godin Allí Betis Sevilla.

En Inglaterra, una ruptura entre Pierre-Emerick Aubameyang Y el Arsenal, el Tottenham lo sigue siguiendo Ousmane Dembélé Pero el francés está cerca de renovar con el Barcelona. Mientras tanto, los culés buscan un equipo A Philip Coutinho The Gunners es un destino potencial. En casa, el Liverpool, a la espera de un delantero, puede marcharse Nathaniel Phillips. Newcastle busca refuerzos: los aman Alli diario de espuelas, Kieran Trippier Desde el Atlético de Madrid y en el ataque estaba la sorpresa. Un nigeriano puede regresar de Arabia Saudita Odeón Ighalo de los jóvenes. En España, cerca de renovar con el Real Madrid Luka Modric Mientras que Carlio Ancelotti no pide refuerzos. Mientras tanto, el Lille busca un heredero, Jonathan Iconi, que acabó en la Fiorentina, pero el Nantes rindió frutos con 20 millones de solicitudes. Ludovic Plus.