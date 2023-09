Ridge se está engañando a sí mismo. ¡Nadie está a salvo de Sheila!

Veamos juntos los avances del episodio de The Bold and the Beautiful que se emitirá el 16 de septiembre de 2023 en Canale5. Las tramas del episodio de la telenovela revelan que Ridge cree que ha resuelto el problema de Sheila. Desafortunadamente, Carter está más cerca de lo que cree.

el Vistas previas de episodio a hermoso Fue transmitido en canal 5 el 16 de septiembre de 2023en 13.45Nos revelan esto Ridge seguirá tranquilizando a Taylor Él se sentó Dale coraje. Ahora eso Stevie y los niños están fuera de la ciudad. Y que él mismo tomó medidas para aumentar la seguridad en los alrededores de sus hogares, Ya nadie tendría que temer a Sheila.. pero El se engañara a si mismo! Forrester no sabe que Carter está más cerca de lo que cree Finn está a la manoque se sentirá Cada vez más prisioneros. “Vistas previas de The Bold and the Beautiful: Ridge tranquiliza a Taylor”. Estoy a salvo ahora Ridge y Taylor llamaron a Steffy A través de videollamada se aseguraron de que su pequeña hija se estuviera instalando bien en París y recuperando la paz y la tranquilidad. allá Sin embargo, el joven Forrester todavía está muy conmocionado. ¿Qué pasó y Ella se dejó llevar por los recuerdos.. Terminó la llamada, Ridge volvió a tranquilizar a su ex esposa.. El diseñador repetirá una y otra vez lo que dijo Hayes controlar la situación Con la hija fuera de casa las cosas pueden estar más controladas. Ridge se engañará a sí mismo Cual No había manera de que Silla pudiera acercarse. A su familia, y que si lo hacía, los hombres de seguridad que él designó la arrestarían y la llevarían a la policía. READ Ladies’ Paradise 6 17 de febrero de 2022: Episodio HERMOSAS AVANCES: Sheila todavía está al acecho y mantiene prisionero a Finn Después de recibir Momento de pánico, Sheila pudo salvar la vida de Finn. Y el niño se despertó. El joven inmediatamente conocí a la madre Se dio cuenta de que estaba acostado en una cama conectado a algún dispositivo pero no en un hospital. Le preguntaba repetidamente al joven qué estaba haciendo allí, y después de recordar algo sobre la noche del tiroteo, Intentará descubrir dónde está Stevie.. Carretero Él te responderá muy rápido y Le invitará a centrarse únicamente en la curación.. finlandés lo entenderá Él es Terminó prisionero de su loca verdadera madre. Una vez que recupere la claridad, pensará en una manera de escapar. HERMOSAS ARGUMENTOS Y AVANCES: Liam está preocupado por Brooke en el chalé, Liam y Hope hablarán sobre la fuga de Sheila Y cómo los Forrester aumentaron la seguridad alrededor de su casa. el Spencer se lo revelará a su esposa Eso todavía es Preocupado por Brookeque ciertamente es Te sentirás solo en casa Y probablemente demasiado preocupado de que Carter no viniera en busca de venganza. El niño invitará a su esposa a hacerlo ve a verla Pero ella le dirá que su madre expresó su deseo de no tener gente a su alrededor en este momento… aparte de Ridge. Descubrámoslos todos Vista previa semanal a Hermosa del 11 al 17 de septiembre de 2023. hermoso esta siendo transmitido canal 5, De lunes a domingo en 13.45.

“Nerd de la cerveza en general. Ninja independiente de las redes sociales. Aficionado al alcohol incurable. Propenso a ataques de apatía”. READ Más enfrentamientos entre Nicole Santinelli y Roberta de Padua