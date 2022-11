Ricciardo sobre el buen desempeño en México: “Más vale tarde que nunca”

La carrera de Ricciardo en la Fórmula 1 estaría acabada, al menos temporalmente. El piloto australiano terminó su relación con McLaren hace un año para dar paso a Oscar Piastri. Dos años objetivamente negativos para Daniel, con una increíble victoria en Monza en 2021, la única alegría real de una colaboración que nunca llegó a concretarse. En México, el ex-Renault realizó una buena actuación para terminar séptimo, lo que confirma su capacidad para hacerlo aún mejor en la Fórmula 1.

“Sé que puedo hacer un gran trabajo más— Ricciardo dijo automovilismo. Es difícil cuando no puedes ser constante todas las semanas, pero me veo en Vettel: ha estado haciendo algo increíble en las últimas carreras y mucha gente se pregunta si es hora de que se retire. Todavía amo este juego y quiero luchar por las primeras posiciones. El casting ha llegado a México, ¿más vale tarde que nunca? Espero seguir igual en los dos últimos partidos. Desde que estaba en McLaren pensaba más en defenderme que en atacar, y el domingo no fue así, hice todo lo contrario, definitivamente es una buena sensación”.