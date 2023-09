Red Dead Redemption 2 clasificado para Nintendo Switch

El organismo brasileño de clasificación de videojuegos ha Clasificar Redención muerta roja 2 a interruptor de nintendo. El sitio de referencia es el del gobierno federal, por lo que ciertamente es confiable y no está sujeto a bromas.

Ahora bien, los detalles al respecto son muy escasos, pero sí sorprende la posibilidad de obtener un título. Gráficamente complejo Cómo llega Red Dead Redemption 2 a Nintendo Switch. Es cierto que algunos estudios de desarrollo han conseguido realizar auténticos milagros en la consola híbrida de Nintendo, como DOOM Eternal y The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition, pero en este caso hablamos de un proyecto realmente gigantesco.

La premisa es que Juegos de rock Podrías recurrir a los juegos en la nube, incluso si nunca antes has seguido ese camino. Además, recientemente no se han lanzado muchos juegos en la nube para Nintendo Switch, lo que indica que los experimentos realizados en los últimos años no dieron grandes resultados.