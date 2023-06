Realismo, rudeza y “desorden gramatical”: “Guerra” de Celine está lejos de la autocensura y las buenas maneras

La inédita Selenian trata el tema como una dudosa y confusa perspectiva de derrumbe, como un obstáculo a superar, como una inquietante resaca de sangre y tripas y cañones y balas que siempre reverbera como un ruido de fondo.

mientras guerra a Fernando Céline (El Adelphi), que no se publicó en absoluto durante el año, no es un panfleto antimilitarista o antibélico como se lee con pedantería incluso en las tapas de las alcantarillas. No por leer la novela recreada a partir de 250 papeles manuscritos y numerados pero ilegibles del escritor francés fallecido en 1961 a los 67 años, Su opuesto debe ser espiritual.. Esto es solo si analizas guerra A partir de aquí, se toma voluntariamente el camino equivocado.

La inédita Selenian trata el tema de la “guerra” como una terrible y turbulenta perspectiva a exponer, como un obstáculo a superar, como una inquietante resaca de sangre y tripas y cañones y balas aquí tan Bukowski que siempre resuena como ruido de fondo ( “La melaza está llena de granadas.”) y al perpetuo estruendo dentro de los oídos del protagonista (“Tengo guerra en mi cabeza“). guerra Comienza justo en medio de un campo de batalla de la Primera Guerra Mundial en Bélgica con el narrador Ferdinand (alter ego de Celinian, aquí un cabo en el ejército francés) describiendo su arruinada condición física. Después de una serie de explosiones, sus compañeros de infantería murieron.. La dimensión descriptiva de Wounds —la oreja pegada al suelo empapada de sangre, el brazo roto, la pierna entumecida— es tanto un realismo desgarrador como una insolencia irónica. No hay simpatía por uno mismo ni por nadie, pero hay casi una sonrisa irónica que encuentra su continuación formal natural en la indignación de la jerga refinada.

Nota de Ferdinand vis El “Coraje” esparcido es el cuadro de Picasso sombreado por las delicias de Boscian. Unas páginas más tarde, Ferdinand se encontró herido, se pensaba que estaba muriendo, si no del todo muerto, entre camas y camillas en un hospital de Peurdu-sur-la-lys Permanecerá allí sufriendo varios altibajos hasta el final de la historia. De hecho, si alguien nos pidiera una brevísima sinopsis de Guerra, diríamos: El soldado Ferdinand convaleciente en un mundo poblado de prostitutas, erecciones perpetuas, masturbación frenética, una enfermera muerta y compañeros bastardos. Brevemente, Novela estrictamente prohibida para menores además de “desorden gramatical”Como escribe el traductor Ottavio Vatica Al final, late con un lenguaje desprovisto de toda modestia moral y ética. Básicamente guerra, si todavía hay una necesidad después de eso. Viaje al final de la noche Y muerte crediticia Celine enfatiza el enfoque libertario, descuidado y heteronormativo del escritor sobre el arte de contar historias. El asalto de la dinamita a la buena moral, en busca del “mensaje positivo”, logró mantenerse en las filas de los círculos literarios incluso entre los más culturalmente desobedientes. Celine no mira a nadie a los ojos y nadie quiere ser juzgado.

Sus escritos, especialmente en guerra, es un remolino resplandeciente de esquizofrenia hipnótica sobre su falo, sus impulsos más feroces y profundos, sobre la vergüenza ajena en relación al sexo. “Solía ​​preguntarles su ciclo menstrual”. “No deslizó su mano debajo de mis bolas y sí, esperaba eso.“Pues probó la corrida (…) se sacó un montón.” Una reflexiva, desprovista de autocensura, pronunciada por el protagonista Ferdinand con natural alegría (en ciertos momentos recuerda el lenguaje utilizado en algunas comedias porno eróticas negras de las décadas de 1970 y 1980) en su viaje liberador para recuperar fuerzas, pero sobre todo para escapar lo más fingidamente posible de la locura de los hipotéticos cargos de deserción o, peor aún, de autolesiones que conducirían a un consejo de guerra. guerra es otro ejemplo de lo que significaba hacer literatura hace cien años (pero luego esta tendencia continuó al menos hasta la década de 1970) de manera anárquica y unipersonal sin traer a colación los problemas del marketing ético, las palabras de moda aceptadas por el buen mercado y los justos que la gobiernan. Entonces si queremos sonrojarnos delante de Guerra palidece Bastogne di Brizzi (Y no había necesidad de escribirlo, pero nuestro enricon cuánto leí a Selene solo Dios lo sabe), pero en algunos lugares incluso crujen Holden joven.