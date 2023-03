Rally México 2023: posiciones tras el tercer día

Primero Ott Tanak (Ford M-Sport Puma Rally1), luego Esapekka Lappi (Hyundai i20 N Rally1): Comenzar el día al frente del Rally de México 2023 no trajo suerte a los campeones del mundo de Wrc. Si el estonio sufrió un problema con el turbo de su Puma el viernes y tuvo que reducir la velocidad en la primera especial del día, el sábado por la mañana le tocó al finlandés. Esta vez no hubo aburrimiento mecánico, solo un pequeño error del conductor que pesó una tonelada para el resultado final: después de tomar demasiado fuerte la curva a la izquierda, el número 4 golpeó el terraplén, dañó el automóvil y perdió el control. Termina chocando contra un poste de luz, ahogándolo y su carrera, al menos para el Día 3, termina en la primera etapa del día. La frustración -por haber desperdiciado una oportunidad única de vencer a Sébastien Ogier en un rallye donde el francés es un mago- se nota en el rostro de Luppi. Así, el taxista, sin rivales creíbles, vuela hacia la séptima victoria de su carrera en suelo mexicano. No sin superstición y/o enfoque adecuados, dados los precedentes establecidos para sus rivales en las primeras etapas del día.