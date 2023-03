Sports Masters – Nicola Negro lleva el voleibol italiano por el mundo: “Ahora la selección de México, una gran oportunidad”

Maestros del juego | Entrevistas con técnicos que destacan en su disciplina en la columna de ilfattoquotidiano.it. En este episodio, una entrevista con el técnico que dirige al Minas femenino de Belo Horizonte desde 2019.

Cada cuatro años, cuando los veranos olímpicos llenan periódicos y celebraciones, algunos deportistas pasan del semianonimato a la gloria. Unos minutos: una actuación más o menos perfecta digna de ganar medallas en los juegos y entrar en la categoría restringida de deportistas que lo han hecho. Esto suele ocurrir en campos pequeños, definidos por la intolerable costumbre de sopesar la importancia del juego en función del seguimiento del público. Pero que así sea. No es importante. La verdad es que de ser nadie, te conviertes en Dios, por unos días. Y aprovecha la atención de los medios. Piensas en todos los sacrificios que has hecho. Y comienza la acción de gracias. Enfoque: El primer agradecimiento suele ser para “mi maestro, que creyó en mí y me animó a seguir a pesar de las dificultades”. He aquí: los primeros maestros, los maestros de deportes, los criadores de niños y niñas para convertirse en campeones. Queremos decirles esto: entender cómo se entiende la competencia, descubrir sus métodos, conocer sus eventos y saber de quién han aprendido. Habrá exposiciones de maestros conocidos y menos conocidos, campos con muchos o pocos seguidores. La única característica común: el juego que enseñan y ayudan a mejorar. (PGC)

“Soy nacido y criado TrevisoEn las décadas de 1990 y 2000, la Vóleibol Estaba a un alto nivel. Lo seguí desde el costado, apasionado por el juego de voleibol como siempre. Gian Paolo Mondelli Y Daniel Bagnoli, Sisley Autocares. Las dos primeras referencias están relacionadas, aunque no directamente. Yo era muy joven, pero ya tenía la intención de convertirme en uno. EntrenadorPorque entendí que físicamente no puedo ser un gran jugador”. Nicolás negro 43 años y lleva entrenando desde 2019 MinasBasado en el equipo de voleibol femenino. hermoso horizontal. Desde el día en que se convirtió Esteban LavariniEl técnico del Treviso decidió volver a Italia y ganó Dos campeonatos brasileños, dos Sudamericanos, dos Miniros y una Copa de Brasil. Éxito tras éxito. Negro obtuvo su primera experiencia profesional como estadístico a la edad de 23 años. Conegliano. Más tarde se desempeñó como vicecanciller durante cuatro años. selección turcaCuatro más en Polonia Entre Atom Sopot, Tauron Dabrowa Gornicza e Impel Wroclaw, un año ver En Azerrail. él entrenó CSM Bucarest En Rumania, el calcita liubliana Algunas temporadas en Eslovenia y A2 Tendencia. Llamando desde Brasil en 2019. El anuncio oficial llegó hace unas semanas. Confederación Mexicana: Negro también será entrenador Selección Nacional Femenina. “La idea es permanecer en Brasil por lo menos una temporada más después de esta, que finaliza el 14 de mayo. Brasil es un país hermoso y me siento muy cómodo aquí. Así que tendré una doble tarea, ya en junio jugaré con México Juegos Centroamericanos Caribe a El Salvador”.

¿Cómo es el voleibol en México?

“Está bien, la selección masculina ya lleva años siendo competitiva, la femenina está creciendo. La federación va a hacer pronto torneos importantes y está intentando mejorar desde el punto de vista técnico.

¿Esperabas esta llamada?

“La selección es una gran oportunidad para mí, quería volver a entrenar por primera vez como entrenador en jefe. Pasé cuatro años con los turcos, pero fui asistente de Alessandro Chiappini. En los últimos años ha habido varias conexiones, incluida Argentina. Sí, incluso con algunas confederaciones europeas. Finalmente ha llegado el momento”.

¿Hay alguna posibilidad de que el equipo masculino se cruce en tu camino algún día?

“En Europa, masculino y femenino son dos contextos diferentes, aunque recientemente hay una tendencia a cambiar de masculino a femenino, pero lo contrario todavía es difícil. En América Latina, incluso históricamente, la transición es frecuente. Bernardino y Zé Roberto son ejemplos. de esta.

¿Tienes esta ambición?

“Quiero entrenar a un alto nivel y siempre considero todo cuando tengo la oportunidad de entrenar”.

¿Es correcto el primer maestro?

“Alessandro Chiappini, he estado a tu lado durante siete años. Cuando fichó por la selección de Turquía, necesitaba un asistente y me llamó. No nos conocíamos personalmente. Además de la experiencia turca, viajé con él a Polonia y Azerbaiyán.

¿Qué le quitó ella?

“Aprendí desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de gestión de equipos. Un gran maestro. Siempre he admirado su sencillez en su trabajo y exigencias técnicas. actuación. Es un entrenador equilibrado en la gestión del equipo y siempre busca el diálogo con los jugadores.

¿Todavía estás escuchando?

“Él entrena en Polonia y a menudo comparamos notas. Mientras tanto, la conversación es diferente porque también tengo nuevas experiencias. Siempre hay algo que aprender, especialmente en el análisis: el voleibol es un juego en constante crecimiento”.

¿Algún otro nombre que quieras mencionar?

“Considero a Karch Krali mi mentor. Entrené a muchos jugadores estadounidenses en clubes y él los siguió en el invierno y, a menudo, era mi invitado. Por ejemplo, en Bakú en 2021, siempre estuvimos en contacto. He estado en California dos veces en 2014 y 2015. Es muy servicial y está dispuesto a compartir lo que sabe. Su visión del voleibol es moderna. Así es como funciona todo el sistema escolar estadounidense. La forma de estudiar, los números, la técnica, cómo practican… Voy progresando”.

¿Después?

“El tres veces campeón olímpico Zé Roberto es el gurú de nuestro deporte. Como estoy trabajando en Brasil, tengo muchas oportunidades de hablar con él. Me encanta el enfoque tranquilo de Zé para todas las experiencias. También mencionaría a Giovanni Guidetti, aunque nunca trabajé con él.

Dime también.

“Es uno de los mejores del mundo. Tiene un perfil diferente a los tres que mencioné antes. Es más dinámico en la línea de banda, más apasionado. Mentalmente soy como Giovanni. Los demás son muy tranquilos y reservados”.

¿Sigue siendo Italia?

“Sí, digamos eso”.

¿Crees que ya tienes algunos estudiantes en el banquillo?

“Diría que no, era muy joven. Francesca Vannini en Padua y Elisa Cella en Sassuolo se convirtieron en entrenadoras. No creo que les di mucho. Yo era muy joven y ya eran expertos. Pero creo que he construido un buena relación con los dos.

¿Hay otras formas de aprender además de los maestros en la carne?

“Hoy, acceder a cosas en línea hace que las cosas sean mucho más fáciles. Érase una vez que tenías que viajar mucho, asistir a competencias y practicar. Siempre lo he hecho para estar cerca del voleibol de alto nivel, especialmente de las selecciones nacionales. Siempre he tenido ganas de viajar”.