“Quiero una revancha con Bivol”

Saúl ‘Canelo’ Álvarez volvió a pelear en su natal Guadalajara, México y ganó por puntos (decisión unánime, 120-107, 118-109, 118-109) al británico John Ryder. Ante 50.000 personas en el Akron Stadium, donde no hay lugar para giros y vueltas y el boxeador mexicano defiende sin demasiados obstáculos cuatro cinturones de peso supermediano, Ryder, con 32 victorias y 5 derrotas en su palmarés, alcanzará la meta que se propuso él mismo en septiembre de 2022 contra su rival de todos los tiempos, Golovkin. Por supuesto, Canelo se estaba acercando a la victoria decisiva de su carrera número 40: derribó a su oponente dos veces, primero con un gran uno-dos en el quinto asalto, luego con un gancho en el octavo. Ryder se recuperó y mostró el espíritu de sacrificio necesario para ‘sobrevivir’ en estas condiciones, pero no pudo hacer mucho para arruinar la fiesta del boxeo durante la semana del Cinco de Mayo.

Canelo no pelea en México desde el 26 de noviembre de 2011. De por vida: Tenía 21 años, ya era campeón mundial, pero su carrera aún era una página en blanco para escribir. Regresar a su ciudad natal en mayo de 2023 le permite fijarse una meta para el futuro: “¡Quiero Bivol, mismos términos y condiciones!Por lo tanto, en un futuro cercano se espera una revancha en la competencia de peso semipesado entre Canelo y Dmitry Bivol. El boxeador ruso, después de Mayweather, es el segundo boxeador en derrotar al mexicano, quien resolvió problemas con su mano izquierda”.Me sentí mejor.”) El reemplazo de Bivol es David Benavidez, el invicto campeón interino de peso súper mediano del CMB que ha estado entrenando con Canelo durante algún tiempo. Rodeado del cariño de su público, Álvarez no se deja llevar, solo piensa en la revancha: “Si no se da la pelea con Bivol, ya veremos. Puedo pelear con todos”.