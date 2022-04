¿Qué tan bien se mantiene nuestra inmunidad contra el Covid-19?

En general, así es como se supone que funciona. Pero a veces, este proceso no sale según lo planeado para todos. Los adultos mayores y aquellos con una función inmunológica reducida pueden necesitar ayuda adicional para prevenir los peores resultados de la infección por Covid-19.

Así es como la protección en la vida real contra una infección es desactivada por la variante del coronavirus omicron que causa síntomas. Si tienes:

Cuando se trata de atención de emergencia u hospitalización, la protección que obtiene de las vacunas realmente depende de su función inmunológica.

Sarah Tartoff, epidemióloga de Kaiser Permanente en el sur de California, está estudiando qué tan bien una tercera dosis de la vacuna de ARNm de Pfizer mantendrá a los adultos en su sistema de salud fuera del hospital.

Hasta tres meses después de la tercera dosis, la efectividad de la vacuna contra la hospitalización fue del 85%, pero disminuyó al 55% a los tres meses. Después de una mirada más cercana, descubrí que estos hallazgos fueron impulsados ​​​​en gran medida por el estado inmunológico.

“No vimos ninguna evidencia de regresión sino de inmunidad débil”, dijo Tartov. “En los inmunocomprometidos, la eficacia de la vacuna básicamente comienza y disminuye”.

Pero para las personas con una función inmunitaria normal, la efectividad de la vacuna contra la hospitalización se mantuvo alta (alrededor del 86 por ciento) después de tres meses.

En general, los investigadores encontraron que para los adultos de 50 años o más cuyo sistema inmunitario funciona normalmente, la protección comienza alta y se mantiene alta (alrededor del 84 %) hasta seis meses después de una dosis de refuerzo, en lo que respecta al riesgo de infección. Fue hospitalizado con una infección causada por la variante Omicron.

Para los adultos de 50 años o más con una función inmunitaria comprometida, como aquellos que han tenido trasplantes de órganos sólidos o que están recibiendo tratamiento para el cáncer, la protección del refuerzo es buena al principio, pero se desvanece más rápido.

Por ejemplo, hasta dos meses después de una dosis de refuerzo de una vacuna de ARNm, un adulto inmunocomprometido puede esperar una protección del 81 % contra la hospitalización si desarrolla una infección por variante omicron, pero esto se reduce a alrededor del 49 % después de cuatro meses, según datos del CDC. Esta es una de las razones por las que se prioriza a este grupo para refuerzos adicionales.

un estudio Publicado esta semana en la revista JAMA Network Open, descubrió que las personas no vacunadas que se recuperaron de covid-19 tenían casi un 85 % menos de probabilidades de contraerlo nuevamente, en comparación con las personas no vacunadas y no infectadas. Las personas que se recuperaron de la infección tenían un 88 % menos de probabilidades de ser hospitalizadas que las que no habían sido vacunadas.