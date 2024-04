Los expertos advierten que el borde de la trayectoria de un eclipse solar total puede cambiar ligeramente

Noticias de EE. UU.

Tus posibilidades de ver el eclipse del lunes pueden ser menores.

Nuevos cálculos de John Irwin, un experto en cálculos de eclipses, indican que la trayectoria total del eclipse solar (donde la Luna bloqueará completamente al Sol) es en realidad 600 yardas más estrecha que el pronóstico oficial de la NASA.

Esto significa que si planeas ver el eclipse desde una ubicación en el borde del camino de totalidad, es posible que tengas una ventana más corta.

Una nueva proyección sobre la trayectoria del eclipse solar ha reducido el área visible en unos 600 metros. mapas de Google

Los bordes de la zona del eclipse solar total del lunes podrían ser 600 metros más estrechos de lo estimado anteriormente, según un nuevo mapa de un experto.

Algunos sitios los extrañarás por completo.

Según estos nuevos datos, áreas que se esperaba presenciaran el eclipse total durante unos segundos –como Roma y Nueva York; Effingham, Illinois; y la Cité Jardin de Montreal, ahora fuera del área.

El cambio sobre la ruta total de 115 millas de ancho y 9,200 millas de largo fue Reportado por primera vez por Forbes.

Un científico de la NASA confirmó que el antiguo mapa oficial puede no ser completamente preciso y aconsejó a las personas en el borde que viajaran aproximadamente una milla hacia el área para asegurarse de ver la luna bloqueando completamente el sol.

Motivo de la discrepancia: desacuerdo sobre el tamaño del sol.

“Los cálculos que utilizan un radio ligeramente mayor para el tamaño del Sol arrojan una trayectoria del eclipse ligeramente más estrecha”, dice el Dr. Michael Kirk, científico investigador de la División de Heliofísica del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA. dijo emoción Miércoles.

“Esta diferencia sólo afectará a las ciudades que se encuentran al borde de la trayectoria general, donde de todos modos es difícil hacer pronósticos integrales.

Mapa que muestra dónde cruzará la sombra de la Luna en Estados Unidos durante el eclipse solar anular de 2023 y el eclipse solar total de 2024. NASA

“Unos pocos edificios en la ciudad podrían de alguna manera significar 20, 10 o cero segundos del total”.

El área del eclipse total también podría verse ligeramente afectada por “incertidumbres en la rotación de la Tierra”, dijo Kirk.

“Viajar hacia el centro del recorrido del riñón, incluso si es una milla o dos, aumentará rápidamente la longitud del riñón que la gente puede ver”.

Cualquier ligera diferencia en el área no afectará a la gran mayoría de los 34 millones de personas que se estima presenciarán el eclipse solar total el lunes.





Muchas ciudades importantes de EE. UU., como Dallas, Indianápolis, Cleveland y Buffalo, todavía se encuentran en la mitad del camino y verán aproximadamente 4 minutos de oscuridad total.

Las partes del sur de los Estados Unidos en realidad verán una trayectoria total ligeramente expandida si el pronóstico de Irwin es exacto, incluyendo San Antonio y Austin, donde el Parque Estatal McKinney Falls en Lone State de repente se encuentra ahora en un área estrecha.

Varias horas al norte de allí, el área comienza a estrecharse, exprimiendo a Denton, Texas y al lago Lewisville ligeramente fuera de la zona de apagón.

Todo lo que quieres saber sobre el eclipse solar de 2024 El eclipse solar ocurrirá el lunes 8 de abril, bloqueando el sol a su paso para más de 180 millones de personas.

El eclipse se extenderá desde la costa del Pacífico de México a lo largo de América del Norte, afectando a 15 estados de EE. UU. y acercándose a la costa de Terranova, Canadá.

Los neoyorquinos presenciarán un eclipse solar después de las 2 p. m. del lunes por la tarde.

Según los expertos, se espera una gran explosión en el Sol, conocida como eyección de masa coronal. Esto sucede cuando partículas masivas del Sol se lanzan al espacio, explica Ryan French, del Observatorio Solar Nacional en Boulder, Colorado.

Para evitar lesiones oculares graves, es necesario ver el evento con gafas adecuadas, como gafas para eclipses, o un proyector solar portátil, durante la fase del eclipse parcial antes y después de la totalidad.

El próximo eclipse solar total ocurrirá el 12 de agosto de 2026. La totalidad será visible para los residentes de Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña porción de Portugal. READ El equipo CAPSTONE recupera el control de la situación desde la nave espacial: ya no está atrapado en el espacio No se puede proporcionar la fuente proporcionada

A medida que el área general se movió hacia el noreste, Effingham, Illinois, Crawfordsville, Frankfort, Kokomo y Fort Wayne, Indiana, perderían parte de su visibilidad, al igual que Canton, Columbus y Cincinnati, Ohio, según Forbes.

Las proyecciones muestran que en la región de Finger Lake de Nueva York, pequeñas ciudades como Penn Yan, Dresden y Romulus se han visto afectadas negativamente, y la ciudad de Roma ha sido expulsada casi por completo de la zona.

En Canadá, partes de Toronto, Montreal, Drummondville y Lumsden también perdieron parte de la exhibición única en el cielo.

El colaborador de Irwin, Luca Quaglia, explicó a Forbes que cree que su proyección es más precisa porque utilizaron una medición más precisa del Sol y la Luna en lugar de los números ampliamente utilizados basados ​​en cálculos del tamaño del Sol que se han utilizado desde el siglo XIX.

Un nuevo mapa de ruta de totalidad muestra que gran parte de Roma y Nueva York no podrán ver el eclipse total. Juan Irwin

“Las mediciones y observaciones realizadas en la última década han demostrado esto [the traditional measurement of the sun] “Es muy pequeño”, dijo Quaglia, y agregó: “Existe evidencia de que el radio del Sol ha cambiado a lo largo de los siglos”.

También confirmó que los bordes irregulares del terreno de la Luna, cuidadosamente calculados por el Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA, afectarían estrechamente la trayectoria general.

Sin embargo, no hay garantía de que las nuevas mediciones sean completamente precisas.

“A qué distancia más allá de los límites del eclipse no será visible la corona solar es algo que no se puede adivinar”, dijo Quaglia. “No hay datos experimentales que respalden ningún alcance a distancia”.

El período de oscuridad más largo en la región será en Torreón, México, donde el sol quedará bloqueado durante 4 minutos y 28 segundos.

Para cuando el eclipse pueda verse en Lake Placid, Nueva York, la duración total del eclipse se habrá reducido a 3 minutos y 21 segundos.

