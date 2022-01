La idea del ‘asesino de epidemias de Omicron’ ignora los riesgos a largo plazo de COVID

A veces se pierde entre la evidencia de que un Omicron alternativo para COVID-19 puede ser un medio, irónicamente, Poner fin a la epidemiaLos síntomas leves y la alta infección pueden conducir a la inmunidad colectiva. Es esta pregunta: ¿Qué pasa con el COVID prolongado? Esto es particularmente relevante para los profesionales de la prevención de infecciones (PI) y otros profesionales de la salud que se encuentran una vez más en la primera línea de otro boom.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), COVID largo “Es un grupo de síntomas que pueden persistir semanas o meses después de la infección con el virus que causa COVID-19 o pueden aparecer semanas después de la infección. El COVID prolongado puede ocurrirle a cualquier persona con COVID-19, incluso si la enfermedad es leve o si No tenía síntomas “.

Linda Spaulding, RN-BC, CIC, CHEC, CHOP, miembro de Luchando contra las infecciones hoy®El Consejo Editorial Asesor (EAB, por sus siglas en inglés) dijo que “había visto atletas de veintitantos en lista de espera para trasplantes de doble pulmón debido a un COVID prolongado. Esto es algo que tiene consecuencias a largo plazo. Algunas personas están hablando de la niebla del COVID”. Simplemente no pueden poner sus pensamientos juntos “.

Además, incluso los tratamientos para quienes han padecido COVID durante mucho tiempo pueden afectar negativamente al cuerpo del paciente.

Los socios implementadores y otros trabajadores de la salud en la primera línea también corren el riesgo de contraer el virus COVID durante un período prolongado. “Si los trabajadores de la salud tienen que dejar sus trabajos, ¿entonces qué?”, Dice Spaulding.

a estudio de preimpresión Por investigadores de la Universidad de Oxford en el sitio web medRxiv, compara los escáneres cerebrales de la infección por SARS-CoV-2 en 394 pacientes con COVID-19 que dieron positivo contra 388 pacientes en un grupo de control. “Hemos identificado efectos significativos de COVID-19 en el cerebro con pérdida de materia gris en la circunvolución parahipocampal izquierda, la corteza orbitofrontal lateral izquierda y la ínsula izquierda”, dice el estudio. “Al observar toda la superficie cortical, estos hallazgos se extendieron a la corteza cingulada anterior, la circunvolución supramarginal y el polo temporal”.

Como señaló Kevin Kavanagh, MD Tecnología de la información y la comunicación®La principal dificultad en el intento de la sociedad de llevar al COVID-19 de una pandemia a otra es que el COVID no es solo un virus respiratorio. Kavana libros En octubre, el SARS-CoV-2 es similar al VIH porque puede “extenderse silenciosamente por todo el cuerpo del huésped y atacar casi todos los órganos”.

Los trabajadores de la salud y otros trabajadores de la salud no son inmunes al coronavirus durante largos períodos, pero no siempre se les cree cuando se quejan de síntomas, como mencionado En el atlántico En noviembre. El autor escribe que ha “entrevistado a más de una docena … de profesionales de la salud de los EE. UU. Y el Reino Unido que han estado sufriendo de COVID durante mucho tiempo. La mayoría de ellos me dijeron que estaban impactados por la velocidad con la que fueron despedidos por sus compañeros”. . “

Durante la pandemia, dice Monica Gandhi, MD, MPH, experta en enfermedades infecciosas y profesora de la Universidad de California en San Francisco, el COVID-19 se convertirá en una molestia estacional como el resfriado común y la gripe. dije Tecnología de la información y la comunicación® en un Pregunta y respuesta En septiembre “Si estudias la historia de las enfermedades infecciosas … no ha habido una sola infección que no pudiéramos superar si no infectara el sistema inmunológico o si tuviéramos una vacuna adecuada. vacuna eficaz para las infecciones, incluso ante la duda de la vacuna y la falta de aceptación de la vacuna, lo conseguirás porque la inmunidad es lo único que te ayuda a superar la pandemia “.

Acerca de Omicron, recientemente Gandhi Contar “Ahora estamos en una etapa completamente diferente”, dice Bloomberg. “El virus siempre estará con nosotros, pero espero que esta alternativa cause tanta inmunidad que sofocará la epidemia”.