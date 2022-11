Qué podría pasar con Italia – Libero Quotidiano

noticias provenientes de Banco central europeo No es bueno y de hecho las cuentas de Italia pueden verse afectadas por una crisis en poco tiempo. Para hacer sonar la alarma es miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, fabio panettaquien habló en la conferencia Cepr-Eabcn de Florencia. Sus palabras fueron muy claras: “Actualmente la inflación es alta y no se deben subestimar los riesgos asociados a esta situación. La política monetaria debe ser más restrictiva para evitar que sus raíces se inflen” pero “mientras las expectativas de inflación se mantengan ancladas, la política monetaria debería ajustar pero sin reaccionar de forma exagerada”.

Y nuevamente: “El impacto de los shocks actuales enProducir Claramente, la brecha no está clara, señaló Panetta, sería engañoso establecer demasiado énfasis en hipótesis que no pueden probarse de manera concluyente. Las consecuencias de cualquier error pueden no sentirse hoy, pero se harán evidentes con el tiempo. En este punto, puede ser demasiado tarde para revertir completamente el rumbo”.

“Si nos apresuramos y nos equivocamos al concluir que los choques de oferta han reducido permanentemente el productor potencial – explicó Panetta – podemos someter a la economía a un ajuste excesivo. Si no se corrige rápidamente, podría conducir a una pérdida permanente de producción, ya que la capacidad de producción se ajusta a demanda significativamente menor Grande y continuo. En resumen, de hecho, hay que tener mucho cuidado con la contabilidad. La cirugía tardía puede ser fatal.

