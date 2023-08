Estados Unidos y China, inflación versus deflación. ¿Cuáles son los efectos de un divorcio real entre dos economías líderes en el mundo? – Corriere.it

No se apresure a sacar conclusiones dramáticas de unos meses de resultados negativos, pero ya he regresado. Xi Jinping El socialismo de Estado no ayuda a reconstruir la confianza económica en la era post-Covid. Por el momento extraigo tres observaciones de este “Separación” visual. Que has hecho Los caminos de Estados Unidos y China divergen. En primer lugar. El famoso overshoot del PIB chino sobre el estadounidense sigue siendo diferido, al menos si miramos a valores nominales (en cambio, en realidad ocurrió hace varios años si la comparación se hace en base a la paridad del poder adquisitivo). Este año las dos superpotencias podrían tener tasas de crecimiento más o menos similares, en torno al 3%. Pero la misma tasa de crecimiento tiene significados y efectos muy diferentes en los dos contextos. Un país emergente como la República Popular necesita seguir creciendo con más fuerza. Aunque sólo sea para dar cabida al desempleo juvenil. Por otro lado, Estados Unidos está muy cerca del pleno empleo.