El salario de Elon Musk es de 56 mil millones. No del Fondo Noruego

Negarse a recompensar al CEO en una reunión, incluso si es sólo de asesoramiento, puede resultar en… Gran vergüenza Elon Musk, tanto es así que, según los rumores del mercado, tuvo que decir adiós a su creación. En los últimos días, el presidente de Tesla, Robin Denholm, explicó en una carta a los accionistas que el pago masivo del CEO, que consiste principalmente en un plan de asignación de acciones desarrollado durante una década, estaba sirviendo para “llamar la atención sobre el asunto a Elon”. Motivarlo “Para centrarnos en generar un crecimiento increíble para nuestra empresa”. El acuerdo de compensación de Elon Musk se redactó originalmente en 2018, pero los jueces del tribunal de Delaware lo invalidaron a principios de este año, diciendo que los inversores no estaban completamente informados de los detalles clave.

momento delicado

—

La polémica sobre la remuneración de Elon Musk llega en un momento delicado para Tesla, especialmente para una serie de iniciativas que miran al futuro del grupo. En particular, el mercado busca diseñar un automóvil de bajo costo y desarrollar tecnología de conducción autónoma. Los analistas financieros explicaron que Tesla “está atravesando un período de crecimiento difícil, por lo que debemos tener paciencia”. “Esperamos que se vuelva a aprobar el paquete de 2018, mientras que el fallo del tribunal de Delaware puede quedar obsoleto con el traslado de Tesla a Texas”, añade. Sin embargo, la propuesta de trasladar la sede de Tesla no parece encontrar ninguna oposición particular. De Delaware a Texas. La presidenta Denholm instó a los accionistas a votar a favor porque “proporciona una mejor plataforma para la innovación, ya que los legisladores y los tribunales están en mejor posición para tomar decisiones sobre cómo se aplica el derecho corporativo a las empresas”. Sobre este punto, tanto el Fondo Calvert estadounidense como el Fondo Soberano noruego expresaron su opinión positiva, que instó a Tesla a adoptar nuevas políticas también en el ámbito comercial. Ahora tendremos que esperar hasta el 13 de junio para saber quién gana la batalla por el gran sueldo de Elon Musk.